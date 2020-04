Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc – ông Tôn Lực Quân đang bị điều tra tham nhũng, báo South China Morning Post (SCMP) đưa tin khuya 19-4.

SCMP dẫn thông báo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc cho biết ông Tôn Lực Quân bị điều tra vì “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và luật pháp” – một cụm từ thường dùng trong điều tra tham nhũng.

Thông báo ngắn gọn của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về các cáo buộc hành động sai trái của ông Tôn.



Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc – ông Tôn Lực Quân đang bị điều tra tham nhũng. Ảnh: SCMP

Diễn biến ông Tôn bị điều tra đến sau khi cựu Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) Mạnh Hoành Vĩ bị Trung Quốc bắt cuối năm 2018 và đến tháng 1 năm nay thì bị kết án 13 năm tù vì tội tham nhũng. Ông Mạnh Hoành Vĩ vốn cũng là Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc.

SCMP dẫn 3 nguồn tin biết về sự việc cho biết ông Tôn từng là thư ký của ông Mạnh Hoành Vĩ lúc ông Mạnh là thư ký của Ủy ban Các vấn đề Chính trị Pháp luật của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời gian 2012-2017.

Tuy nhiên hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy cuộc điều tra ông Tôn có liên quan đến ông Mạnh Hoành Vĩ.

Tối 19-4 Bộ Công an Trung Quốc cũng ra tuyên bố rằng mình hỗ trợ cuộc điều tra “kịp thời và đúng đắn”. Bộ cho biết ông Tôn điều tra vì “đã coi thường các kỷ luật và quy tắc chính trị của đảng trong một thời gian dài” nhưng không cho biết chi tiết thêm. Bộ Công an cũng nói mình tuân thủ toàn diện các nỗ lực chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Bộ Công an Trung Quốc cho biết trong tương lai bộ máy của bộ sẽ cải tiến cách nghĩ “trung thành với trung tâm, ủng hộ trung tâm, tuân thủ trung tâm, và bảo vệ trung tâm” – theo SCMP là ý muốn nói đến ông Tập.



Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc – ông Tôn Lực Quân lúc làm nhiệm vụ chống COVID-19. Ảnh: INTERNET

Bộ Công an Trung Quốc đã xóa tiểu sử của ông Tôn khỏi trang web của mình. Người thay thế chưa được công bố. Theo trang web Bộ Công an Trung Quốc, Bộ này hiện có 5 thứ trưởng. Ủy ban đảng của Bộ có 11 thành viên, ông Tôn bị loại ra.

Tiểu sử chính thức cho thấy ông Tôn sinh vào tháng 1-1969, có bằng Thạc sĩ về quản lý sức khỏe công cộng và tốt nghiệp từ trường đại học New South Wales ở Úc. Ông Tôn làm Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 3-2018.

Ông Tôn phụ trách an ninh chính trị nội địa và các vấn đề an ninh ở Hong Kong. Thời gian cuối năm 2017 khi còn làm Giám đốc văn phòng các vấn đề Hong Kong-Macau-Đài Loan, ông Tôn từng làm việc với Giám đốc An ninh Hong Kong John Lee Ka-chiu về chuyện hai bên đại lục và Hong Kong khai báo cho nhau khi cư dân bên này bị bên kia bắt giữ.

Hoạt động cuối cùng của ông Tôn được biết đến là ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc – nơi ông làm nhiệm vụ kiểm soát dịch COVID-19.