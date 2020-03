Tính đến 6 giờ 30 sáng 25-3, tờ South China Morning Post dẫn nguồn Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ghi nhận toàn thế giới có 17.699 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), 385.652 ca nhiễm.



Như vậy, so với ngày 24-3, số ca tử vong tăng 830 người, số ca nhiễm tăng 6.725 người. Hiện đại dịch đã lan ra 197 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Các cơ quan y tế Trung Quốc cũng cho biết có 99.131 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, không tăng so với ngày 24-3.



Chốt kiểm tra y tế tại một ga tàu ở TP Mumbai, Ấn Độ ngày 17-3. Ảnh: AFP

Ấn Độ chính thức ban lệnh phong toả toàn quốc

Phát biểu tối ngày 24-3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã quyết định ban bố lệnh phong tỏa trên phạm vi toàn quốc nhằm chặn đà lây lan của dịch COVID-19 ở nước này, tờ The India Times cho hay.

Lệnh phong tỏa sẽ có hiệu lực vào 0 giờ ngày 25-3 (giờ địa phương). Mọi người dân Ấn Độ được yêu cầu ở yên trong nhà, bao gồm cả Thủ tướng. Ông Modi cảnh báo hành vi lẻn ra khỏi nhà sẽ bị nghiêm trị, dù không nói rõ mức phạt như thế nào.

Tất cả hàng quán, khu vui chơi giải cũng bị buộc phải đóng cửa. Tuy nhiên, một số trụ sở của cơ quan hành chính, cảnh sát, bệnh viện, nhà thuốc và tiệm tạp hóa sẽ được cấp phép hoạt động nhằm tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt bình thường.

“Nếu chúng ta không thể kiểm soát được tình hình trong 21 ngày sắp tới (giai đoạn đóng cửa trong cả nước), chúng ta sẽ bị kéo tụt 21 năm phát triển. Ấn Độ hôm nay đã bước vào thời điểm mà hành động của chúng ta sẽ giúp giảm thiểu hậu quả của thảm họa này. Đây là lúc nâng cao khả năng ứng phó của chúng ta”, Thủ tướng Narendra Modi chỉ rõ.



Nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng kêu gọi cả xã hội không được chủ quan về việc cách ly cộng đồng, ai cần cách ly, ai không phải thực hiện bởi "những suy nghĩ sai lầm có thể gây nên rất nhiều rắc rối cho gia đình, bạn bè và thậm chí cả đất nước".

Tính đến sáng 25-3, Ấn Độ ghi nhận 492 ca nhiễm COVID-19 với chín trường hợp tử vong.

Singapore cấm tụ tập đông người, ngừng vui chơi giải trí

Trong thông báo tối ngày 24-3, Bộ Y tế Singapore tuyên bố nước này sẽ đóng cửa các quán bar, rạp chiếu phim và khu vui chơi giải trí để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, theo đài CNA.

Mọi hoạt động tụ tập trên 10 người, ngoại trừ nơi làm việc và trường học đều bị cấm. Các trung tâm thương mại, bảo tàng và nhà hàng vẫn được phép mở cửa, nhưng phải giảm công suất hoạt động.

Các buổi sinh hoạt tôn giáo trên toàn quốc cũng được yêu cầu tạm ngưng, dù một số nơi thờ phượng có thể tổ chức thờ cúng hạn chế với sô lượng không quá 10 người một lần.

Được biết, quy định trên sẽ có hiệu lực từ 23 giờ 59 tối 26-3 (giờ địa phương) và kéo dài đến ít nhất là ngày 30-4 tới.

"Trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi khuyến nghị người cao tuổi và người có bệnh lý nền nên hạn chế tụ tập càng ít càng tốt", nhà chức trách Singapore thông báo.

Tính đến sáng 25-3, Singapore ghi nhận 558 ca nhiễm COVID-19 với hai ca tử vong.

Lo ngại ảnh hưởng kinh tế, Mỹ cân nhắc nới lỏng cách ly và giãn cách xã hội

Phát biểu hôm 24-3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc khả năng điều chỉnh biện pháp cách ly và dãn cách xã hội để người lao động Mỹ có thể trở lại làm việc và giúp nền kinh tế Mỹ đang gặp khó khăn quay trở lại đúng hướng, theo đài Fox News.

Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo việc tiếp tục cho lao động nghỉ hoặc làm việc ở nhà và đóng cửa trường hợp trên diện rộng sẽ dẫn đến sự trì trệ của nền kinh tế Mỹ và "phá huỷ đất nước".



Đây là được cho là động thái nhằm cân bằng giữa bảo vệ sức khỏe người dân và hoạt động kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh tại Mỹ.

Tổng thống Trump cũng khẳng định mong muốn các doanh nghiệp Mỹ sẽ mở cửa trở lại vào dịp Lễ Phục sinh, tức ngày 12-4 tới.

Dù vậy, tuyên bố này của Tổng thống Trump đi ngược khuyến cáo của giới chức y tế cộng đồng, đó là cần phải siết chặt hơn nữa chứ không phải nới lỏng các hạn chế về tiếp xúc nơi công cộng, biện pháp mà Mỹ đã thực hiện được hơn một tuần qua trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Trong khi đó, các Nghị sĩ đảng Dân chủ và Cộng hòa cùng ngày cho biết đã gần đạt được thỏa thuận về dự luật hỗ trợ và kích kích nền kinh tế trị giá 2.000 tỷ USD, mở đường cho việc Quốc hội nước này sớm thông qua dự luật nhằm hạn chế sự sụp đổ của nền kinh tế do dịch COVID-19.