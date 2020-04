Tính đến 6 giờ 30 sáng 5-4, trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận trên toàn cầu có 64.652 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), 1.199.084 ca nhiễm.



Như vậy, so với ngày 4-4, số ca tử vong tăng 4.244 người, số ca nhiễm tăng 65.117 người. Hiện đại dịch đã lan ra 205 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Thế giới đã có 246.173 bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 10.090 người so với ngày 4-4.



Cảnh sát TP New York (Mỹ) đeo khẩu trang giữ trật tự một đoàn người xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 ở bệnh viện Elmhurst. Ảnh: REUTERS

Úc phát hiện thuốc đặc trị COVID-19 tiềm năng

Trang tin News.com.au ngày 4-4 cho hay một nhóm nghiên cứu thuộc ĐH Monash (Úc) vừa phát hiện Ivermectin - một loại thuốc diệt ký sinh trùng có thể phá huỷ toàn bộ vật liệu di truyền của virus SARS-CoV-2 trong 48 giờ và ngăn virus phát triển trong tế bào người.

“Chúng tôi phát hiện ra rằng chỉ một liều Ivermectin có thể loại trừ toàn bộ RNA (vật liệu di truyền) của virus trong 48 giờ. Ngay cả trong 24 giờ, chúng tôi cũng ghi nhận sự sụt giảm nhanh chóng của RNA virus SARS-CoV-2”, chuyên gia Kylie Wagstaff, một thành viên nhóm nghiên cứu, khẳng định.

Công việc tiếp theo sẽ là tính toán được liều lượng phù hợp cho người và đảm bảo phác đồ điều trị an toàn. News.com.au cũng nhấn mạnh trước khi Ivermectin được đưa vào sử dụng, loại thuốc này buộc phải trải qua hàng loạt các thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng để chắc chắn không gây ra tác dụng phụ với người bệnh.

“Trong thời điểm mà chúng ta đang trải qua đại dịch toàn cầu và chưa có một phương pháp nào được thông qua, nếu chúng ta có thể sử dụng một loại thuốc đang được sử dụng phổ biến ở khắp nơi thì điều này có thể giúp đỡ thế giới sớm hơn”, ông Wagstaff chia sẻ.

Nghiên cứu: Người trẻ dễ tái nhiễm COVID-19 sau khi điều trị thành công

Tờ South China Morning Post ngày 4-4 dẫn một nghiên cứu mới đây phát hiện khoảng 14,5% những bệnh nhân - đa phần là người trẻ - được cho xuất viện sau khi trị khỏi COVID-19 đã tái nhiễm ngay sau đó.

Nghiên cứu này là sự hợp tác của các chuyên gia từ bệnh viện Nhân dân số 3 ở TP Thâm Quyến (TQ), bệnh viện Thanh Hoa Trường Canh ở thủ đô Bắc Kinh (TQ), ĐH Nam Phương tại tỉnh Quảng Đông (TQ) và Học viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ).

Nghiên cứu được thực hiện trên một nhóm 262 bệnh nhân COVID-19 ở bệnh viện Nhân dân số 3 từ ngày 23-1 tới 25-2.



Trong số này, các chuyên gia cho biết có 38 ca tái dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, trong đó chỉ bảy ca dưới 17 tuổi và một ca trên 60 tuổi. Về triệu chứng bệnh, một phần nhỏ người tái nhiễm ho và cảm thấy đau ngực nhưng không ai phát sốt. Đáng chú ý, một số trường hợp cho kết quả âm tính khi dùng kit xét nghiệm thương mại RT-PCR nhưng lại dương tính khi dùng các bộ nhạy hơn.

Các nhà nghiên cứu cũng xét nghiệm 21 người mà 38 bệnh nhân nói trên đã tiếp xúc gần trong thời gian sau khi xuất viện và toàn bộ kết quả đều âm tính. Hiện kết quả nghiên cứu đang chờ các chuyên gia khác thẩm định và bình duyệt.

Ông Trump cảnh báo sẽ có thêm nhiều người Mỹ tử vong vì dịch

Phát biểu hôm 5-4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng cảnh báo rất có thể sẽ có thêm người Mỹ tử vong vì COVID-19 trong vài tuần nữa và người dân nên chuẩn bị tinh thần cho thời gian khó khăn sắp tới, theo đài CNN.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố đã điều động thêm 1.000 binh sĩ đến hỗ trợ công tác phòng, chống dịch ở tâm dịch New York. Ông Trump cho hay lực lượng này có thể tăng giảm tùy tình hình và đang cân nhắc điều động quân đội đến những vùng có dịch khác.

Trong khi đó, Giám đốc Viện Các bệnh dị ứng và truyền nhiễm quốc gia Mỹ - Tiến sĩ Anthony Fauci khuyến nghị người dân nên tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về giãn cách xã hội, gọi đây là "công cụ quan trọng nhất của Mỹ".

"Tôi thật lòng khẩn cầu người dân Mỹ. Dù tình hình hiện này rất khó khăn và buồn tẻ nhưng những gì chúng ta làm đang có tác dụng, do đó chúng ta phải tiếp tục (giãn cách xã hội - PV)", ông Fauci nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, điều phối viên lực lượng phản ứng COVID-19 Nhà Trắng - bác sĩ Deborah Birx cho biết hai tuần tới sẽ là thời gian quyết định trong nỗ lực kiểm soát dịch ở Mỹ.

"Đây không phải là lúc để đi mua hàng hoá hay đi tới tiệm thuốc mà là lúc làm mọi thứ để tự bảo vệ các vị và gia đình các vị. Do vậy, mọi người nên giữ khoảng cách tối thiểu 1,8m và rửa tay thường xuyên", bà Birx phát biểu.

Tính đến sáng 5-4 (giờ Việt Nam), Mỹ ghi nhận 309.728 ca nhiễm COVID-19 với 8.441 trường hợp tử vong.