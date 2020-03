Tính đến 7 giờ 30 tối 4-3, tờ South China Morning Post dẫn nguồn Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ghi nhận toàn thế giới có 3.219 người tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới (tên chính thức là COVID-19) gây ra, 94.208 ca nhiễm. Như vậy, so với trưa cùng ngày, số ca lây nhiễm tăng 1.412 người, số ca tử vong tăng 18 người.



Đến nay đã có 238 ca tử vong được ghi nhận ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục, gồm 92 ca ở Iran, 33 ca ở Hàn Quốc, 12 ca ở Nhật Bản (tính cả du thuyền Diamond Princess), hai ca ở đặc khu Hong Kong, 79 ca ở Ý, một ca ở Đài Loan, bốn ca ở Pháp, một ca ở Philippines, chín ca ở Mỹ, một ca ở Thái Lan, một ca ở Úc, một ca ở San Marino, một ca ở Tây Ban Nha và một ca ở Iraq.



Các cơ quan y tế Trung Quốc cũng cho biết có 51.187 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính với COVID-19, giữ nguyên so với trưa cùng ngày.



Một bác sĩ Hàn Quốc mặc đồ bảo hộ trong bệnh viện thuộc ĐH Keimyung ở Daegu. (Ảnh chụp ngày 4-3). Ảnh: THE KOREA HERALD

Iran thêm 15 người chết, Iraq có trường hợp tử vong đầu tiên

Tính đến tối 4-3, Iran ghi nhận 2.922 ca lây nhiễm COVID-19 với 92 trường hợp tử vong, tăng 15 người so với ngày 3-3.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cùng ngày cho biết sự bùng phát của COVID-19 đã gây ảnh hưởng cho hầu hết các tỉnh của nước này, theo hãng tin Reuters. Ông Rouhani nhấn mạnh Iran sẽ vượt qua dịch COVID-19 với số ca tử vong ở mức tối thiểu và trong thời gian ngắn nhất nhờ kỹ năng của các bác sĩ và y tá.

Cũng trong ngày 4-3, nước láng giềng Iraq xác nhận ca COVID-19 tử vong đầu tiên là một người cao tuổi ở tỉnh Sulaimaniya. Tính đến tối 4-3, Iraq có 31 ca nhiễm COVID-19, trong đó có một sinh viên Iran và 30 người đến Iran trong thời gian gần đây.



Ông Trump góp 100.000 USD tiền lương chống COVID-19 ở Mỹ



Đài CBNC ngày 4-3 dẫn tuyên bố của Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham cho biết Tổng thống Donald Trump đã góp 100.000 USD tiền lương cho Bộ Y tế Mỹ.



“Tổng thống Trump đã quyên góp tiền lương của ba tháng cuối năm 2019 cho Bộ Y tế để hỗ trợ các công tác đang được triển khai nhằm kiểm soát COVID-19” - bà Grisham chia sẻ.

Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Trump quyên góp tiền lương cho một cơ quan nhằm ứng phó với một vấn đề khẩn cấp. Từ khi nhậm chức vào năm 2017, ông Trump hằng năm vẫn chỉ đạo chuyển 400.000 USD tiền lương của ông cho các cơ quan khác nhau theo mỗi ba tháng.



Trước ông Trump, lịch sử Mỹ đã ghi nhận hai trường hợp từ chối nhận lương của hai cựu tổng thống John F. Kennedy và Herbert Hoover. Cả hai nhà lãnh đạo này đều quyên tặng toàn bộ tiền lương cho các hoạt động từ thiện.



Tính đến tối 4-3, Mỹ ghi nhận 128 ca lây nhiễm COVID-19 với chín trường hợp tử vong.

Ngân hàng Thế giới công bố 12 tỉ USD hỗ trợ chống dịch toàn cầu



Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 3-3 công bố gói hỗ trợ ban đầu trị giá 12 tỉ USD để giúp đỡ các nước đang đương đầu với các tác động kinh tế và sức khỏe trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng từ Trung Quốc ra khoảng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ toàn cầu.

Số tiền trên được kỳ vọng sẽ giúp các nước đang phát triển củng cố hệ thống y tế, tăng cường giám sát dịch bệnh, nâng cao can thiệp y tế công cộng và phối hợp với khu vực tư nhân nhằm giảm thiểu ảnh hưởng kinh tế của dịch bệnh.



Chủ tịch WB David Malpass nói rằng vẫn còn "nhiều điều chưa biết" về virus gây lây lan nhanh này và cần "viện trợ" nhiều hơn nữa nhưng từ chối giải thích chi tiết. Tuyên bố của WB cũng nhấn mạnh mối lo ngại về tác động của virus đối với kinh tế và y tế, theo hãng tin Reuters.

Nhật tiếp tục chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic 2020



Đài NHK ngày 4-3 dẫn tuyên bố Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Nhật Bản vẫn tiếp tục chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic Tokyo. Trước đó, đã có nhiều đồn đoán chính quyền Tokyo có thể hoãn tổ chức Olympic vì COVID-19.



Bộ trưởng Olympic Nhật Bản Seiko Hashimoto một ngày trước đó cho biết hợp đồng giữa Tokyo và Ủy ban Olympic Quốc tế "có cho phép trì hoãn" cho đến cuối năm 2020. Tuy nhiên, bà cũng khẳng định chính phủ Nhật Bản cam kết tổ chức kỳ Thế vận hội đúng hạn 24-7.

Được biết, phương án tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này mà không có sự chứng kiến của khán giả cũng được nêu ra. Mặt khác, người dân Nhật Bản đang yêu cầu hủy bỏ sự kiện bởi những lo ngại từ dịch COVID-19.

Tokyo đã chi hơn 12 tỉ USD phục vụ cho việc tổ chức Olympic. Trong đó, sân vận động trung tâm tiêu tốn 870 triệu USD. Các dự án liên quan khác cũng mất hàng tỉ USD.