Tính đến chiều 24-3 (giờ địa phương), cả nước Mỹ có 52.215 ca nhiễm với 675 người chết, theo số liệu báo News York Times thu thập được.

Số ca nhiễm mới của Mỹ trong ngày 24-3 chiếm tới 40% số ca nhiễm mới trong ngày này của toàn cầu. Trước đà leo thang ca nhiễm này, ngày 24-3 Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo Mỹ có thể trở thành tâm dịch COVID-19 toàn cầu.

New York: Số ca nhiễm tăng gấp đôi mỗi 3 ngày

Tại bang New York – bang có dịch nghiêm trọng nhất nước Mỹ, số ca nhiễm chiếm tới 50% tổng số ca nhiễm cả nước, hiện ở mức 25.665 ca.

Trong số đó, TP New York 8 triệu dân đã có tới khoảng 15.000 ca nhiễm với 157 người chết. Đáng chú ý mức tăng ca nhiễm ở TP New York quá kịch tính: từ 4.821 ca lên khoảng 15.000 ca chỉ trong 3 ngày.

Có thể nói tình hình ở bang New York xấu đi nghiêm trọng trong ngày 24-3. Riêng số ca nhiễm mới trong ngày 24-3 ở TP New York đã chiếm hơn 50% tổng số ca nhiễm mới trong ngày của cả nước.



Thống đốc bang New York – ông Andrew Cuomo (phải) họp báo tại một trung tâm hội nghị sẽ sớm chuyển đổi thành một bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 ở TP New York, bang New York (Mỹ) ngày 24-3. Ảnh: REUTERS

Thống đốc bang New York – ông Andrew Cuomo nói đỉnh dịch có thể sẽ đến sau từ 14-21 ngày nữa. Và theo ông thì bang New York có thể sẽ có tới 140.000 người nhiễm vào cao điểm dịch, chứ không phải chỉ 110.000 người như tính toán trước đây. Mà giờ bang này chỉ mới có 53.000 giường bệnh. Ngoài ra, theo ông Cuomo, bang New York đang cần cấp 40.000 máy trợ thở.

“Chúng ta chưa làm thẳng đường cong, đường đi thật sự đang cao lên” – ông Cuomo nói.

Nhiễm, chết các bang khác cũng tăng vọt

Tại bang Washington – nơi xuất hiện dịch đầu tiên ở Mỹ - đang có 2.221 ca nhiễm với 110 người chết.

Trong khi đó bang California (đông dân nhất nước Mỹ) lo ngại mình rồi sẽ sớm như bang New York. Trong số 43 người chết tính đến lúc này của California có một thiếu niên vốn khỏe mạnh, không có bệnh nền.



Binh sĩ Mỹ bên trong một trung tâm hội nghị sẽ sớm chuyển đổi thành một bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 ở TP New York, bang New York (Mỹ) ngày 24-3. Ảnh: REUTERS

Tình hình ở các bang khác những ngày gần đây cũng khiến các chuyên gia lo ngại, dù chưa đến mức báo động như các bang New York, California hay Washington.

Chẳng hạn bang Lousianna vốn chưa có ca nhiễm nào 10 ngày trước thì giờ đã có tới 1.388 ca nhiễm và 46 người chết, theo số liệu thu thập của đài CNN. Số ca nhiễm ở bang Michigan tăng từ 65 tuần trước lên 1.328 chiều 24-3 với 15 người chết. Bang New Jersey thì tới 3.675 ca nhiễm với 44 người chết.

Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố tình trạng thảm họa lớn với hai bang New York và Washington, và có thể sẽ với cả bang California sắp tới. Thống đốc bang Lousianna – ông John Bel Edwards cũng đang đề nghị chính phủ liên bang tuyên bố thảm họa với bang mình.



Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ trưởng Tư pháp William Barr, bà Debbie Birx – bác sĩ, nhà ngoại giao, nhà điều phối phản ứng của đội đặc nhiệm chống COVID-19 của chính phủ Mỹ – họp báo tại Nhà Trắng ngày 23-4. Ảnh: REUTERS

Chính quyền nhiều bang đã lên tiếng phàn nàn về sự thiếu phối hợp trong phản ứng liên bang, rằng để mặc từng bang hành động khiến các bang chịu áp lực rất lớn, đặc biệt trong chuyện thiết bị y tế. Thống đốc Gavin Newsom của bang California nói bang mình cần ít nhất 50.000 giường bệnh nữa.

Tổng thống Trump thừa nhận khó khăn này và cho biết đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ các bang về y tế.

Lãnh đạo tư pháp ở 15 bang và ở thủ đô Washington DC đề nghị ông Trump viện tới Luật Bảo vệ Quốc phòng để yêu cầu các công ty tăng cường sản xuất cung cấp vật tư y tế cho chính phủ chống dịch.

Ông Trump không dễ quyết khôi phục hoạt động kinh tế

Tổng thống Trump ngày 24-3 nói ông tính sẽ sớm khôi phục các hoạt động kinh tế chứ không chờ hết dịch, không để Mỹ phải chịu “vấn đề tài chính lâu dài”. Ông nói ông sẽ có quyết định – có thể vào thứ Hai hoặc thứ Ba tuần sau - dựa theo thực tế và các dữ liệu.



Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn nhà báo Fox News về phản ứng với dịch COVID-19, tại Nhà Trắng ngày 24-3. Ảnh: REUTERS

Chưa biết ông Trump sẽ quyết thế nào nhưng trước mắt Thống đốc bang New York – ông Andrew Cuomo đã chỉ trích việc Tổng thống Trump muốn nhanh chóng khôi phục hoạt động kinh tế dù dịch liên tục xấu đi chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Còn Thống đốc J.B. Pritzker của bang Illinois thì gay gắt: “Có người ý kiến trong 24 giờ qua về chuyện đất nước này có thể chấp nhận hy sinh vì COVID-19 để cứu quyền lợi kinh tế. Nói với những người nào còn có bất kỳ băn khoăn nào, là tôi không muốn hy sinh thêm chút nào”.

Nhiều chuyên gia tư pháp cho rằng trong hoàn cảnh dịch bệnh thế này, tổng thống không được rộng quyền đề nghị mọi người quay lại làm việc hay mở cửa lại các văn phòng chính phủ, giao thông hay nhà máy, công ty.