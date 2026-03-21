Quỹ học bổng Vừ A Dính: Trao 288 suất học bổng cho con em cán bộ, chiến sĩ Hải quân 21/03/2026 21:17

(PLO)- Quỹ học bổng Vừ A Dính trao 288 suất học bổng cho con em cán bộ, chiến sĩ Hải quân đóng quân tại Cam Ranh, động viên các em nỗ lực học tập, vươn lên.

Ngày 21-3, Quỹ học bổng Vừ A Dính; Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tổ chức chương trình trao 288 suất học bổng cho học sinh là con của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Vùng 4 Hải quân.

Học sinh là con quân nhân các đơn vị Hải quân tại Căn cứ Cam Ranh nhận học bổng từ Quỹ Vừ A Dính; năm 2025 có 290 em được trao, đa số học tốt, rèn luyện tốt. Ảnh: TRẦN MINH

Tham dự chương trình có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa bày tỏ vui mừng khi nhiều học sinh là con em cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã nỗ lực vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập.

Chia sẻ tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa xúc động trước những “mầm xanh” bền bỉ vươn lên từ hậu phương người lính. Ảnh: TRẦN MINH

Đáng chú ý, có 97 học sinh tham gia dự án đầu tư chiều sâu của Quỹ - dự án “Ươm mầm tương lai” - hiện đang học tập tại TP.HCM đều có kết quả học tập tốt.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: TRẦN MINH

Theo Quỹ học bổng Vừ A Dính, hằng năm quỹ trao khoảng 8.000 suất học bổng, trong đó có 5.000 suất dành cho học sinh vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: TRẦN MINH

Bên cạnh đó, quỹ trao 1.500 suất cho con em các lực lượng chấp pháp trên biển như cảnh sát biển, kiểm ngư, biên phòng, hải quân và 1.500 suất cho con em ngư dân. Chương trình học bổng thường niên này đã được duy trì liên tục suốt 11 năm qua.

Các đại biểu giao lưu cùng các chiến sĩ Vùng 4 hải quân. Ảnh: TRẦN MINH

Dịp này, hướng tới Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” cũng trao tặng 46 bộ áo dài cho 45 nữ cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Khu đô thị Căn cứ Cam Ranh. Hoạt động nhằm tri ân những đóng góp thầm lặng của lực lượng hậu phương quân nhân. Ngoài ra, Tặng 18 áo bảo hộ lao động điều hòa.

46 bộ áo dài được trao cho các nữ cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Khu đô thị Căn cứ Cam Ranh. Ảnh: TRẦN MINH