TP.HCM hướng tới chăm sóc toàn diện người yếu thế 24/03/2026 17:19

(PLO)- Nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội (25-10), TP.HCM tổng kết kết quả, nâng cao dịch vụ và phát triển nguồn nhân lực, hướng tới chăm sóc toàn diện cho người yếu thế.

Ngày 24-3, tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, Sở Y tế TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 10 (năm 2026) và sơ kết 1 năm triển khai Chương trình hỗ trợ toàn diện chăm sóc sức khỏe cho đối tượng bảo trợ xã hội.

Đây là dịp nhìn lại những kết quả đã đạt được và khẳng định vai trò quan trọng của công tác xã hội trong hệ thống chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội của thành phố.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: HOÀNG ANH

Hướng tới chăm sóc toàn diện cho người yếu thế

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết nhìn lại 10 năm qua, công tác xã hội tại Thành phố đã có bước chuyển mình rõ rệt về hệ thống tổ chức, mạng lưới dịch vụ và chất lượng nguồn nhân lực.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thăm hỏi người dân tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa. Ảnh: HUYỀN TRANG

Thành phố duy trì hiệu quả các cơ sở trợ giúp xã hội, đặc biệt trong khối y tế, nơi công tác xã hội đã trở thành bộ phận không thể tách rời trong chăm sóc toàn diện người bệnh.

Hiện 100% bệnh viện công lập đã thành lập Phòng hoặc Tổ Công tác xã hội với đội ngũ được đào tạo chuyên môn, góp phần xây dựng môi trường bệnh viện và cơ sở chăm sóc người yếu thế nhân văn, thân thiện.

Bên cạnh chăm sóc sức khỏe thể chất, công tác xã hội chú trọng sức khỏe tinh thần và gắn kết mạng lưới. Giai đoạn phát triển mới của ngành hướng đến chủ đề: “Công tác xã hội Việt Nam - Sáng tạo, chuyên nghiệp - Vươn mình đột phá”.

Do đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM lưu ý các đơn vị cần tập trung nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; bảo đảm cung ứng ổn định các nhóm thuốc thiết yếu.

Bên cạnh đó, cần tăng cường hỗ trợ luân chuyển tuyến và tối ưu hóa mô hình khám tại chỗ. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công tác xã hội, phát huy vai trò cầu nối giữa chính sách và người dân.

Người làm công tác xã hội TP.HCM là “cầu nối” nhân ái

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết hiện trên địa bàn thành phố có 19 trung tâm bảo trợ xã hội công lập, bao gồm Trung tâm An sinh xã hội TP Thủ Đức và 18 trung tâm trực thuộc Sở Y tế, chăm sóc, nuôi dưỡng 7.812 đối tượng, trong đó có 4.673 người khuyết tật nặng, riêng bệnh nhân tâm thần là 4.358 người.

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. Ảnh: HUYỀN TRANG

Ngoài ra, Sở Y tế quản lý 14 đơn vị với 7.038 đối tượng, lực lượng thanh niên xung phong quản lý 04 đơn vị với 774 đối tượng. Trên địa bàn còn có 94 cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập, đang chăm sóc và nuôi dưỡng hơn 3.900 trường hợp, đồng thời thực hiện trợ cấp xã hội cho 124.067 đối tượng bảo trợ xã hội và trợ cấp hưu trí cho 179.032 người.

Trải qua 10 năm kể từ khi Ngày Công tác xã hội Việt Nam được tổ chức, đội ngũ cán bộ, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội cả nước không ngừng nỗ lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người cao tuổi, người khuyết tật, nạn nhân bạo lực gia đình và nhiều nhóm dân cư khác.

Theo ông Minh, những người làm công tác xã hội là “cầu nối” giữa chính sách Nhà nước và đời sống người dân, giúp các đối tượng khó khăn tiếp cận dịch vụ xã hội, tư vấn tâm lý, phục hồi chức năng và hòa nhập cộng đồng.

Do đó, các trung tâm bảo trợ xã hội, bệnh viện công lập và UBND các xã, phường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tư vấn, chăm sóc sức khỏe tâm thần, khám tầm soát bệnh lý mạn tính, chăm sóc tại nhà cho người cao tuổi, người khuyết tật neo đơn, cấp phát thuốc miễn phí, đồng thời biểu dương các cá nhân và tập thể điển hình.

Trong thời gian tới, ông Minh cho hay TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện chính sách, mở rộng dịch vụ công tác xã hội và nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, ý nghĩa của nghề.

Dịp này, Sở Y tế TP.HCM vừa công bố phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội, được xây dựng theo yêu cầu của Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) với sự hỗ trợ công nghệ của Tập đoàn FPT trên nền tảng mã nguồn mở. Hệ thống bao gồm các chức năng quản lý cơ sở trợ giúp xã hội, đối tượng, nhân sự và báo cáo, thống kê.

Sở Y tế TP.HCM ra mắt cơ sở dữ liệu cơ sở trợ giúp xã hội TP.HCM. Ảnh: HUYỀN TRANG

Sau thời gian thí điểm, phần mềm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, được kỳ vọng nâng cao hiệu quả quản lý khi TP.HCM triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện, phục vụ hơn 12.000 người tại hơn 110 cơ sở.

Trong thời gian tới, Cục Bảo trợ xã hội sẽ tổ chức tập huấn trực tiếp và trực tuyến trên toàn quốc, dự kiến hoàn thành vào cuối quý II/2026.