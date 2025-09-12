SABECO kỷ niệm 150 năm và chiến dịch ‘150 năm di sản vươn cao’ 12/09/2025 14:54

Khởi nguồn từ năm 1875 tại một cơ sở sản xuất nước đá nhỏ phục vụ nhu cầu giải khát ở miền Nam, ngày nay SABECO đã trở thành một hình ảnh quen thuộc gắn liền với đời sống của người Việt. Những thương hiệu bia biểu tượng như 333 và Bia Sài Gòn được người dân yêu thích, một thương hiệu gắn liền với bao khoảnh khắc đời thường, những buổi sum họp và những lễ hội trọng đại của dân tộc.

Chiến dịch “150 năm di sản vươn cao” của SABECO chính thức khởi động.

Nhân dịp này, SABECO khởi động chiến dịch “150 năm di sản vươn cao”, nhằm tri ân dành cho di sản ngành bia và mối gắn kết sâu sắc của thương hiệu với người dân Việt. Chiến dịch sẽ mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần cùng nhau vươn lên thông qua sáng kiến “Hành trình di sản” nhằm lan tỏa câu chuyện 150 năm di sản của SABECO đến gần hơn với người dân các địa phương.

“Hành trình di sản” sẽ kéo dài trong 2 tháng và đi qua 9 tỉnh/thành. Khởi đầu tại TP.HCM, sau đó đến với Cần Thơ, Vĩnh Long, Vũng Tàu (cũ), Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Định, Nghệ An và dừng chân tại Hà Nội. Trong khuôn khổ chiến dịch, SABECO công bố Giải thưởng vinh danh cấp quốc gia do SABECO khởi xướng và phối hợp cùng báo Đại Đoàn Kết. Giải thưởng sẽ tôn vinh 150 người hùng thầm lặng trên khắp cả nước. Đó là những con người bình dị, đã và đang có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam, đồng thời thể hiện rõ tinh thần kiên cường, đoàn kết và khát vọng tiến bộ