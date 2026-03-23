Săn 'lộc biển' đầu xuân ở TP.HCM 23/03/2026 08:00

(PLO)- Từ khoảng mùng 4 đến mùng 10 tháng Giêng, ngư dân tại các địa phương như phường Vũng Tàu, xã Long Hải, Phước Hải… đã tất bật chuẩn bị cho những chuyến biển đầu tiên của năm.

Khi Tết Nguyên đán vẫn còn rộn ràng, nhiều ngư dân vùng biển phía Đông TP.HCM đã bắt đầu những chuyến ra khơi đầu năm. Đây là thời điểm ngư dân tổ chức “mở biển”, vươn khơi với mong ước một năm mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang.

Đầu năm cũng là lúc nhiều loại “lộc biển” xuất hiện gần bờ. Ngư dân thường trúng đậm các loại hải sản như cá trích, cá khoai, tôm sắt, ghẹ… mang lại niềm phấn khởi cho những chuyến ra khơi đầu xuân. Không khí lao động rộn ràng trải dài trên bến bãi, mở đầu cho một mùa đánh bắt mới.

Cùng thời điểm này, du khách ghé thăm các vùng biển như Vũng Tàu, bãi biển Phước Hải, Bình Châu hay Dinh Cô không chỉ tận hưởng không khí trong lành mà còn có dịp trải nghiệm nhịp sống của ngư dân. Trong ánh bình minh rực rỡ, hình ảnh thuyền ghe cập bến, tiếng cười nói rộn ràng tạo nên bức tranh mùa xuân sinh động nơi miền biển.

Tàu cá của ngư dân chuẩn bị cập bến sau chuyến biển đầu tiên của năm. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

Ngư dân chuyển lưới từ thuyền xuống bạt để kéo lên bờ. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

Ngư dân thường trúng đậm các loại hải sản như cá trích, cá khoai, tôm sắt, ghẹ… Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

Nhiều loại “lộc biển” gần bờ mang lại niềm phấn khởi cho những chuyến ra khơi đầu xuân. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

Ngư dân rửa cá bán tại chỗ cho du khách và cho thương lái khi vừa cập bến. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

Chợ cá ven biển nhộn nhịp trong những ngày đầu xuân. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

Trong ánh bình minh rực rỡ, hình ảnh thuyền ghe cập bến, tiếng cười nói rộn ràng tạo nên bức tranh mùa xuân sinh động nơi miền biển. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

