Sinh nhật 33 năm Nam A Bank: Hoàn tiền mỗi ngày, cơ hội trúng xe honda CR-V trị giá 1,3 tỷ đồng 14/10/2025 15:10

(PLO)- Nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt "Sinh nhật 33 – Đa chiều ưu đãi" với tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng tỷ đồng.

Khách hàng tham gia sẽ có cơ hội trúng thưởng xe ô tô Honda CR-V trị giá 1,3 tỷ đồng và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác.

Theo đó, khách hàng giao dịch tại Nam A Bank trong thời gian diễn ra chương trình sẽ có cơ hội hoàn tiền ngay 200.000 đồng mỗi ngày. Đặc biệt, khách hàng còn được nhận mã số dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng giá trị gồm giải đặc biệt 1 xe ô tô Honda CR-V trị giá 1,3 tỷ đồng và nhiều giải thưởng cao cấp khác.

Khách hàng nhận hàng loạt ưu đãi nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập Nam A Bank.

Các kỳ quay số sẽ được tổ chức theo nhiều đợt trong suốt thời gian khuyến mại đảm bảo tính minh bạch và gia tăng cơ hội trúng thưởng cho khách hàng.

Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có thể tham gia chương trình qua các giao dịch như gửi tiết kiệm, mua chứng chỉ tiền gửi, mở tài khoản số đẹp, thanh toán hóa đơn tự động, giao dịch ngoại tệ, chuyển tiền quốc tế, giải ngân khoản vay hoặc mở hạn mức thấu chi. Với khách hàng doanh nghiệp, Nam A Bank còn ưu đãi thêm cho giao dịch ngoại tệ, chuyển tiền quốc tế, bảo lãnh và giải ngân khoản vay từ 200 triệu đồng.

Chương trình áp dụng từ nay đến hết ngày 9-1-2026.