Nam A Bank tung hàng loạt cải tiến trên hệ sinh thái ngân hàng số 11/08/2025 11:02

(PLO)- Chuyển đổi số ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn bứt phá, với tỷ lệ giao dịch trực tuyến tăng trưởng ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2025.

Cùng với sự thúc đẩy của Ngân hàng Nhà nước thông qua chương trình “Chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến 2030”, các ngân hàng thương mại đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), định danh điện tử (eKYC), blockchain… nhằm tối ưu trải nghiệm và bảo mật cho khách hàng.

Khách hàng Nam A Bank giao dịch tại ONEBANK.

Không nằm ngoài dòng chảy này, hoạt động chuyển đổi số tại Nam A Bank ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ khách hàng hiện hữu đăng ký sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số của ngân hàng đạt 102% so với kế hoạch toàn năm, tổng số lượng giao dịch online đã chạm mốc 98% mục tiêu kỳ vọng, minh chứng rõ ràng cho sự tín nhiệm và đồng hành của khách hàng với ngân hàng trong kỷ nguyên số.

Thành quả trên đến từ những nỗ lực không ngừng của Nam A Bank trong hành trình số hóa toàn diện, mang đến trải nghiệm tài chính linh hoạt, thông minh và tối ưu hơn cho khách hàng. Việc tập trung nâng cấp Ngân hàng số Open Banking đã mở ra loạt tiện ích mới mẻ, khác biệt, giúp khách hàng dễ dàng quản lý tài chính và chi tiêu hiệu quả ngay trong tầm tay.

Đáng chú ý, các giải pháp công nghệ tiên tiến như Happy Voice (thông báo biến động số dư qua giọng nói) và Happy Box (loa thông minh cảnh báo giao dịch) được Nam A Bank triển khai từ đầu năm 2025 đã nhanh chóng ghi nhận phản hồi tích cực từ thị trường. Hàng ngàn hộ kinh doanh đã và đang sử dụng những tiện ích này để nắm bắt biến động tài khoản ngay tức thì mà không cần mở ứng dụng, từ đó quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn và tiết kiệm thời gian.