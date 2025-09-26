So sánh xiaomi 15T và 15T pro có gì mới? Nên mua loại nào? 26/09/2025 09:22

(PLO)- Xiaomi 15T và 15T Pro tiếp nối truyền thống dòng T với định hướng cân bằng giữa hiệu năng, thiết kế và công nghệ tiên tiến. Sự khác biệt về màn hình, chip, camera Leica và công suất sạc khiến hai phiên bản trở thành lựa chọn đáng cân nhắc. Việc so sánh chi tiết giúp người dùng dễ dàng nhận ra đâu là mẫu máy phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Xiaomi 15T và 15T Pro có những điểm khác biệt gì?

Điện thoại Xiaomi 15T và 15T Pro khác nhau chủ yếu ở giá bán, sức mạnh xử lý, tần số quét màn hình, hệ camera và tốc độ sạc. Dưới đây là phân tích theo từng hạng mục dựa trên thông số nhà sản xuất cung cấp trong bộ tài liệu tham chiếu.

Giá bán, phiên bản bộ nhớ và phụ kiện trong hộp

Xiaomi 15T và Xiaomi 15T Pro cùng có cấu hình bộ nhớ 12GB RAM và 512GB lưu trữ, song mức niêm yết chênh lệch: 15T ở 14.990.000 đồng còn 15T Pro ở 19.490.000 đồng. Các máy bán ra chính hãng đều đi kèm đầy đủ phụ kiện gồm thân máy, cáp, dụng cụ lấy SIM và hướng dẫn sử dụng; sự khác biệt nằm ở củ sạc: 67W cho bản tiêu chuẩn, 90W cho bản Pro.

Khoản chênh giá mang lại các nâng cấp quan trọng như chipset Dimensity 9400+, sạc nhanh hơn cùng sạc không dây 50W và hệ thống camera mở rộng trên phiên bản cao hơn. Vì thế người dùng cân nhắc theo ngân sách, nếu ưu tiên chi phí hợp lý thì 15T đã đầy đủ trải nghiệm cốt lõi, còn nhu cầu nâng cao có thể hướng tới 15T Pro.

So sánh Xiaomi 15T và 15T Pro về thiết kế, màn hình

Xiaomi 15T và 15T Pro giữ phong cách bo tròn tinh gọn, tạo cảm giác cầm nắm thoải mái hằng ngày và hạn chế bám vân. Tùy chọn màu cũng được phân tách: bản tiêu chuẩn có Đen, Xám và Vàng Hồng, trong khi bản Pro mang Đen, Xám và Vàng Mocha, phù hợp nhiều gu thẩm mỹ khác nhau.

Cả hai đều đạt chuẩn kháng bụi nước IP68 và trang bị màn hình 6,83 inch hỗ trợ tính năng bảo vệ mắt, sự khác biệt nằm ở tần số quét: 120Hz trên 15T và 144Hz trên 15T Pro. Nhờ vậy, thao tác cuộn dài, chơi game tốc độ cao hay theo dõi bảng biểu dày đặc trên bản Pro sẽ có lợi thế mượt mà hơn, còn bản tiêu chuẩn vẫn đáp ứng tròn vai cho đa số tác vụ.

Hiệu năng xử lý

Xiaomi 15T và 15T Pro cùng trang bị 12GB RAM và 512GB lưu trữ, song sự khác biệt lớn nằm ở thế hệ vi xử lý mà mỗi model sử dụng. Cụ thể, Dimensity 8400-Ultra trên 15T hướng đến sự ổn định trong công việc và giải trí, còn Dimensity 9400+ trên 15T Pro cung cấp thêm dư địa hiệu năng cho các tác vụ nặng.

Khi dựng clip ngắn, xử lý nhiều ứng dụng song song hoặc chơi các tựa game yêu cầu đồ họa cao, phiên bản Pro sẽ có biên độ thoáng hơn về tốc độ và độ mượt. Dù vậy, với nhu cầu phổ thông từ mạng xã hội, chụp ảnh, học tập và làm việc văn phòng, bản tiêu chuẩn vẫn vận hành trơn tru nhờ dung lượng RAM lớn và tối ưu hệ thống.

Camera Leica, khẩu độ và khả năng khử rung

Xiaomi 15T và 15T Pro sở hữu ống kính quang học Leica Summilux 50MP tích hợp OIS, nhưng phần cứng cảm biến và khẩu độ tách bạch rõ rệt. Bản 15T sở hữu khẩu độ f/1.7 cùng cảm biến Light Fusion 800. Còn bản Pro dùng khẩu độ sáng hơn f/1.62 với cảm biến Light Fusion 900, giúp thu sáng tốt hơn và cải thiện dải tương phản trong bối cảnh thiếu sáng.

Đồng thời, phiên bản Pro còn bổ sung điểm nhấn như chụp ảnh Spotlight và Camera Tele Leica 5x Pro, hỗ trợ linh hoạt hơn cho chụp xa, chân dung và bố cục đa tiêu cự. Bên cạnh đó, camera trước 32MP f/2.2 xuất hiện trên cả hai, đồng bộ trải nghiệm gọi video và chụp selfie nhất quán.

Dung lượng pin cùng khả năng sạc

Xiaomi 15T và 15T Pro đều có pin 5.500mAh, tạo nền tảng cho thời lượng sử dụng nguyên ngày với nhịp làm việc thông thường. Sự khác biệt đến từ chiến lược nạp năng lượng: 15T sạc nhanh HyperCharge 67W, còn 15T Pro nâng cấp HyperCharge 90W kèm sạc không dây 50W.

Với lịch trình di chuyển nhiều, khả năng đặt máy lên đế sạc không dây ở bản Pro giúp bổ sung năng lượng linh hoạt hơn trong các khoảng nghỉ ngắn. Còn với người dùng ưu tiên tối ưu chi phí, mức 67W trên bản tiêu chuẩn vẫn rút ngắn đáng kể thời gian sạc so với chuẩn phổ thông, đủ đáp ứng nhịp sử dụng dày đặc trong ngày.

Xiaomi 15T và 15T Pro: Nên mua máy nào, đặt mua chính hãng, giá tốt ở đâu?

Xiaomi 15T và 15T Pro được thiết kế để đáp ứng tốt hầu hết các nhu cầu sử dụng của nhiều nhóm người khác nhau. Nếu ưu tiên mức giá dễ tiếp cận, vẫn cần màn hình lớn 6,83 inch 120Hz, pin 5.500mAh và camera Leica 50MP có OIS thì 15T là lựa chọn hợp lý.

Nếu coi trọng tần số quét 144Hz, sức mạnh xử lý cao hơn, hệ camera đa tiêu cự với Tele 5x và sạc không dây 50W, 15T Pro mang lại nhiều giá trị nâng cấp. Người dùng có thể đến hệ thống CellphoneS để trải nghiệm thực tế, nhận tư vấn, tham khảo trả góp 0% và chương trình thu cũ đổi mới để tối ưu chi phí sở hữu ngay hôm nay.

Xiaomi 15T và 15T Pro có nhiều khác biệt ở hiệu năng, hiển thị, camera và sạc. Người dùng ưu tiên chi phí và trải nghiệm mượt có thể chọn 15T, còn cần màn 144Hz, tele 5x và sạc không dây nên cân nhắc 15T Pro. Hãy xác định ngân sách cùng thói quen sử dụng, rồi trải nghiệm thực tế tại CellphoneS để đưa ra quyết định phù hợp.