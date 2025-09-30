Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh
Sóng đánh sập hàng chục căn villa view biển ở Hà Tĩnh
30/09/2025 18:02
Minh Trường
(PLO)-Có những căn villa view biển đã bị đánh sập gần như hoàn toàn sau cơn bão số 10.
Ngày 30-9,
PLO
ghi nhận tại khu
du lịch
Xuân Thành (xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) có hàng chục
căn villa view biển
đã bị bão số 10 tàn phá gần như hoàn toàn.
Đây là khu villa với quy mô 28 căn, mỗi căn có diện tích từ 180m² đến 250m².
Mỗi căn căn villa view biển này có giá trị từ 20 đến 35 tỉ đồng.
Sau cơn
bão số 10
đổ bộ, gần như toàn bộ các villa hướng biển đều bị sóng đánh hư hỏng. Có những căn căn villa view biển đã bị đánh sập hoàn toàn.
Căn villa view biển trị giá hàng chục tỉ đồng bị "vò nát" sau cơn bão số 10.
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để thống kê các thiệt hại do bão gây ra.
Người dân không khỏi xót xa trước thiệt hại quá lớn cho khu du lịch.
Một khung nhà và mái che đã bị đánh sập.
Nhiều người dân sinh sống tại đây cho biết chưa bao giờ có cơn bão mạnh như thế đổ bộ vào Hà Tĩnh.
Hiện chính quyền
địa phương
đang thống kê và khắc phục hậu quả sau bão số 10.
Hà Nội: Mưa lớn, đường vào khu công nghiệp ngập, xe tải tắc hàng km
Minh Trường
