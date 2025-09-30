Sóng đánh sập hàng chục căn villa view biển ở Hà Tĩnh

Minh Trường

(PLO)-Có những căn villa view biển đã bị đánh sập gần như hoàn toàn sau cơn bão số 10.

Ngày 30-9, PLO ghi nhận tại khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) có hàng chục căn villa view biển đã bị bão số 10 tàn phá gần như hoàn toàn.
gen-h-z7066319037570_c8467b89e830c9f65c6169e10d70af5d.jpg
Đây là khu villa với quy mô 28 căn, mỗi căn có diện tích từ 180m² đến 250m².
gen-h-z7066318745499_4e825af3551fba6ba175480b55b0b344.jpg
Mỗi căn căn villa view biển này có giá trị từ 20 đến 35 tỉ đồng.
gen-h-z7066319099138_a140fd33689b94f784575c702054797a.jpg
gen-h-z7066318657654_33399098e62861aee1c9a2d852c7b49e.jpg
Sau cơn bão số 10 đổ bộ, gần như toàn bộ các villa hướng biển đều bị sóng đánh hư hỏng. Có những căn căn villa view biển đã bị đánh sập hoàn toàn.
gen-h-z7066318188740_6485baef172fd8d8d9e89ba355ab2a21.jpg
gen-h-z7066318036397_4ab7c92f100e4ab25276b62370e8b999.jpg
Căn villa view biển trị giá hàng chục tỉ đồng bị "vò nát" sau cơn bão số 10.
can-villa-view-bien.jpg
gen-h-z7066317814925_f8e085273b34407d25b460821a1a20b1.jpg
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để thống kê các thiệt hại do bão gây ra.
gen-h-z7066317940898_bea5f96cf4d144e86f9537f3db841041.jpg
Người dân không khỏi xót xa trước thiệt hại quá lớn cho khu du lịch.
gen-h-z7066317896271_7fc55060084529d5592e159d64a1487f.jpg
Một khung nhà và mái che đã bị đánh sập.
gen-h-z7066318436537_57740f265d0fc42dfcda6bb80f9170f7.jpg
Nhiều người dân sinh sống tại đây cho biết chưa bao giờ có cơn bão mạnh như thế đổ bộ vào Hà Tĩnh.
gen-h-z7066318870890_33648ed24376d9eba4119940fcb4b464.jpg
Hiện chính quyền địa phương đang thống kê và khắc phục hậu quả sau bão số 10.
