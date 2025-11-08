Sức khoẻ 3 người vụ thuyền thúng ở Lý Sơn mất tích giờ ra sao? 08/11/2025 22:44

(PLO)- Hiện tại, sức khoẻ cả 3 người trên thuyền thúng ở đảo Lý Sơn bị sóng cuốn mất tích trong bão số 13 đều đã ổn định.

Tối 8-11, ba ngư dân gồm ông Lê Văn Sanh (37 tuổi, ở thôn Tây An Hải) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh), ông Dương Quang Cường (44 tuổi, Tây An Vĩnh) đã về đến đặc khu Lý Sơn.

Đây là 3 người trên thuyền thúng bị sóng cuốn mất tích trong bão số 13 ở Lý Sơn hôm 6-11. Ngay khi được đưa về Lý Sơn, ba ngư dân được lực lượng chức năng khẩn cấp đưa về trung tâm y tế quân dân y Lý Sơn kiểm tra sức khoẻ. Cả 3 đều trong tình trạng sức khoẻ ổn định, chỉ mất sức do thời gian dài lênh đênh trên biển.