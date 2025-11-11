'Tấm hộ chiếu' xếp hạng tín nhiệm giúp ngân hàng chống chịu trước biến động toàn cầu 11/11/2025 15:36

(PLO)- Theo Hiệp hội Ngân hàng, xếp hạng tín nhiệm và phát triển bền vững là hai yếu tố quan trọng để xây dựng một hệ thống tài chính hiện đại, có khả năng chống chịu tốt trước biến động toàn cầu.

Ngày 11-11, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Fitch Ratings phối hợp tổ chức Diễn đàn “Ngân hàng Việt Nam: Triển vọng Tín dụng và Tài chính Bền vững”.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng đánh giá xếp hạng tín nhiệm có vai trò quan trọng trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Hoàng Huy

Trong lĩnh vực ngân hàng, xếp hạng tín nhiệm được cho là “tấm hộ chiếu tài chính” quan trọng, phản ánh năng lực tài chính, chất lượng quản trị và mức độ tin cậy của các tổ chức tín dụng trên thị trường trong nước và quốc tế.

"Tấm hộ chiếu tài chính" này không chỉ là chỉ số giúp tiếp cận các nguồn vốn với chi phí hợp lý, mà còn thể hiện sự minh bạch và là thước đo mức độ sẵn sàng và khả năng hội nhập của hệ thống ngân hàng quốc gia.

Hiện nay, nhiều ngân hàng thương mại Việt Nam chủ động thực hiện xếp hạng tín nhiệm với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín. Kết quả cho thấy năng lực tín nhiệm của các ngân hàng Việt Nam đã có những bước tiến rõ rệt, qua đó cải thiện về chất lượng tài sản, an toàn vốn, khả năng sinh lời và quản trị rủi ro.

Đây là tín hiệu đáng khích lệ cho thấy năng lực nội tại và sự minh bạch tài chính của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Đây cũng là công cụ quan trọng không chỉ giúp nhà đầu tư nhận diện mức độ rủi ro của tổ chức phát hành, mà còn hỗ trợ tổ chức tín dụng tự đánh giá vị thế tài chính, củng cố niềm tin thị trường và giảm chi phí huy động vốn.

Xếp hạng tín nhiệm và phát triển bền vững là 2 yếu tố quan trọng để xây dựng hệ thống tài chính hiện đại. Ảnh: Hoàng Huy

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhận định song song với câu chuyện về xếp hạng tín nhiệm, nội dung về tài chính bền vững cũng là một định hướng chiến lược mà ngành Ngân hàng Việt Nam đang nỗ lực triển khai mạnh mẽ.

Khi yêu cầu chuyển đổi xanh ngày càng cấp bách, hệ thống tài chính – ngân hàng có vai trò quan trọng trong việc định hướng dòng vốn vào những lĩnh vực thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và mang lại lợi ích lâu dài cho xã hội.

Tại COP26, Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, Chính phủ và các bộ, ngành đang triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh cùng khuôn khổ phát triển tài chính bền vững đến năm 2030.

Trong đó, ngành ngân hàng đã chủ động ban hành chính sách tín dụng xanh, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá rủi ro môi trường – xã hội (ESG), triển khai các sản phẩm tài chính xanh và phát hành trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững.

Một số ngân hàng đã bắt đầu áp dụng công cụ đánh giá rủi ro khí hậu trong danh mục tín dụng, mở rộng hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm về quản trị ESG và huy động nguồn vốn xanh từ các định chế quốc tế.

Việc phát triển tài chính bền vững ở Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn đầu, đòi hỏi một hệ thống tiêu chuẩn thống nhất, cơ sở dữ liệu ESG đáng tin cậy và cơ chế hỗ trợ chính sách rõ ràng hơn.

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, xếp hạng tín nhiệm và tài chính bền vững là 2 nội dung quan trọng trong quá trình hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Một hệ thống ngân hàng có năng lực tín nhiệm cao, được đánh giá minh bạch sẽ tạo niềm tin cho nhà đầu tư và đối tác quốc tế. Một hệ thống ngân hàng phát triển bền vững sẽ đảm bảo sự thịnh vượng lâu dài, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng xanh của nền kinh tế.

"Hai yếu tố này, khi kết hợp, sẽ trở thành nền tảng quan trọng để Việt Nam xây dựng một hệ thống tài chính hiện đại, hiệu quả và có khả năng chống chịu tốt trước biến động toàn cầu”, TS. Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh.