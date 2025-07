Thay tên đổi họ trốn truy nã 38 năm 25/07/2025 21:08

(PLO)- Công an xã Tân Phú phối hợp Trại giam Đồng Sơn (thuộc Cục C10, Quảng Trị) bắt bị can thay tên đổi họ trốn truy nã sau 38 năm lẩn trốn.

Ngày 25-7, Công an xã Tân Phú cho biết vừa phối hợp Trại giam Đồng Sơn (thuộc Cục C10 - đóng quân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị) bắt bị can truy nã Phan Văn Trung (74 tuổi, ngụ xã Tân Phú) sau 38 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ, vào năm 1984, Phan Văn Trung chấp hành án tại Trại giam Đồng Sơn, tỉnh Bình Trị Thiên (nay là trại giam Đồng Sơn thuộc Cục C10, đóng tại địa bàn tỉnh Quảng Trị) về tội trộm cắp tài sản công dân và lừa đảo với mức án phạt sáu năm tù.

Công an làm việc với Phan Văn Trung. Ảnh: CATP

Ngày 16-3-1987, lợi dụng lúc lao động bên ngoài, Trung đã trốn khỏi Trại giam Đồng Sơn. Công an tỉnh Bình Trị Thiên cũ đã ra Lệnh truy nã đối với Phan Văn Trung.

Sau khi trốn trại, Phan Văn Trung di chuyển vào miền Nam thay đổi nhiều tên tuổi, sống lang thang rồi lập gia đình, cùng vợ, con về huyện Tân Phú cũ (Đồng Nai) sinh sống với tên mới Nguyễn Văn Thân, sinh ngày 1-1-1956.

Qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Tân Phú xác định công dân Nguyễn Văn Thân có thông tin, đặc điểm trùng khớp với thông tin của bị can truy nã Phan Văn Trung. Công an xã Tân Phú sau đó đã phối với trại giam Đồng Sơn, Cục C10 Bộ Công an bắt giữ.

Hiện Phan Văn Trung đã được di lý về trại giam Đồng Sơn để tiếp tục xử lý theo quy định.