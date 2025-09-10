THB Việt Nam - Đơn vị phân phối dụng cụ pin uy tín cho doanh nghiệp và cá nhân 10/09/2025 15:19

(PLO)- Trải qua hơn 13 năm hoạt động và phát triển, THB Việt Nam đã khẳng định vị thế là đơn vị uy tín và chuyên nghiệp trong lĩnh vực phân phối dụng cụ pin.

Với lợi thế là đối tác uy tín của nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới, công ty mang đến những sản phẩm chính hãng, chất lượng vượt trội với giá thành phải chăng, đáp ứng cho cả nhu cầu sản xuất quy mô lớn của doanh nghiệp lẫn các công việc hàng ngày của cá nhân.

THB Việt Nam - Nhà phân phối dụng cụ pin uy tín tại Hà Nội, TP.HCM và trên toàn quốc

Công ty Cổ phần Công nghệ THB Việt Nam được thành lập vào năm 2012, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối dụng cụ cầm tay, thiết bị đo lường, thiết bị thí nghiệm, máy móc công nghiệp… Chia sẻ về hành trình phát triển của mình, đại diện công ty cho biết: “Ngay từ những ngày đầu thành lập, chúng tôi đã kiên định xây dựng nền tảng trên bốn giá trị cốt lõi bao gồm: minh bạch - sáng tạo - cam kết - tận tâm”.

THB Việt Nam phân phối dụng cụ pin chính hãng.

Đặc biệt trong lĩnh vực cung cấp dụng cụ pin, THB Việt Nam đã không ngừng tìm kiếm cơ hội, mở rộng hợp tác chiến lược với nhiều thương hiệu hàng đầu trên thế giới như Bosch, Makita, Dewalt,... nhằm mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng mọi nhu cầu của cả cá nhân lẫn các doanh nghiệp. Công ty cam kết phân phối 100% sản phẩm chính hãng, đầy đủ chứng từ, bảo hành theo đúng quy định của nhà sản xuất.

"Bên cạnh việc phân phối dụng cụ pin chính hãng - chất lượng cao, THB Việt Nam còn chú trọng đến trải nghiệm khách hàng thông qua sự đồng hành tận tâm của đội ngũ kỹ thuật viên - chuyên viên tư vấn trong suốt quá trình tìm hiểu, mua sắm và sử dụng sản phẩm. Chính điều này đã góp phần quan trọng giúp doanh nghiệp giữ vững vị thế trên thị trường trong suốt hơn 1 thập kỷ qua", đại diện THB Việt Nam nhấn mạnh.

Các dòng dụng cụ pin đang được THB Việt Nam phân phối

Theo lời chia sẻ từ đại diện THB Việt Nam, công ty hiện đang cung cấp đa dạng các dòng dụng cụ pin đến từ nhiều thương hiệu uy tín, không chỉ mang đến giải pháp tối ưu cho công việc chuyên nghiệp mà còn phục vụ hiệu quả cả các hoạt động thường nhật.

Trong đó máy khoan pin là một trong những dòng sản phẩm chủ lực với đa dạng các dòng như khoan động lực, khoan vặn vít, khoan búa; sử dụng động cơ chổi than hoặc không chổi than, với điện áp từ 12V, 18V, 40V, được ứng dụng rộng rãi trong gia đình, xây dựng, cơ khí, nghề mộc…

Máy bắn vít pin được phân phối tại THB Việt Nam với thương hiệu lớn như Bosch, Makita, Dewalt, Milwaukee,... Các model thiết kế nhỏ gọn, lực siết mạnh, tính linh động cao và được sử dụng phổ biến trong lắp ráp, sửa chữa cơ khí, nội thất và điện tử.

Máy bắn vít dùng pin đến từ thương hiệu Bosch và Makita.

Máy bắn bu lông pin tại THB Việt Nam gây ấn tượng với tính linh hoạt và tiện lợi, sở hữu mô men xoắn tối đa đến 1000Nm cho phép bắn vít nhanh chóng và mạnh mẽ, phù hợp với thợ sửa chữa ô tô, thợ cơ khí, kỹ thuật viên bảo trì máy móc, công nhân công trình. Các model có thể điều chỉnh mức độ bắn phù hợp với nhu cầu, được trang bị hệ thống chống rung, đèn LED chiếu sáng, phanh điện hoặc tính năng tự ngắt khi quá tải.

Chưa hết, THB Việt Nam còn là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp nhiều dòng dụng cụ pin khác như máy mài pin, máy cắt pin, máy cưa pin, máy đục bê tông pin, máy bắn đinh dùng pin, máy đánh bóng dùng pin, máy chà nhám pin đáp ứng nhu cầu thi công, sửa chữa, sản xuất ở mọi lĩnh vực.