Thế giới xuất hiện người đầu tiên có tài sản ròng 500 tỉ USD 02/10/2025 10:41

(PLO)- Tạp chí Forbes vừa ghi nhận người đầu tiên trên thế giới có tài sản ròng 500 tỉ USD, không ai khác là Giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla - tỉ phú Elon Musk.

Ngày 1-10, Giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla - tỉ phú Elon Musk đã trở thành người đầu tiên trên thế giới đạt khối tài sản ròng 500 tỉ USD nhờ sự phục hồi của cổ phiếu Tesla và mức định giá tăng vọt của các công ty khác do ông sáng lập trong năm nay, theo tờ South China Morning Post.

Tính đến 4 giờ 15 chiều 1-10 (giờ miền Đông Mỹ), tài sản ròng của tỉ phú Musk đạt 500,1 tỉ USD, theo chỉ số tỉ phú của tạp chí Forbes.

Tài sản của ông Musk gắn chặt với Tesla, nơi ông nắm giữ hơn 12,4% cổ phần tính đến ngày 15-9. Cổ phiếu công ty đã tăng hơn 14% từ đầu năm đến nay và đóng cửa phiên giao dịch hôm 1-10 với mức tăng thêm 3,3%, giúp ông Musk có thêm hơn 6 tỉ USD.

Sau một khởi đầu đầy biến động đầu năm, cổ phiếu Tesla dần hồi phục khi tâm lý nhà đầu tư cải thiện nhờ việc ông Musk quay lại tập trung cho các công ty.

Giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla - tỉ phú Elon Musk. Ảnh: Allison Robbert/ THE NEW YORK TIMES

Chủ tịch hội đồng quản trị Tesla - bà Robyn Denholm tháng trước cho biết tỉ phú Musk đã trở lại “giữ vai trò trung tâm” tại công ty sau vài tháng bận rộn ở Nhà Trắng.

Chỉ vài ngày sau đó, ông Musk tiết lộ việc mua vào khoảng 1 tỉ USD cổ phiếu Tesla, được coi là lá phiếu tín nhiệm lớn cho tương lai của công ty trong lúc Tesla chạy đua chuyển mình từ một hãng sản xuất ô tô sang tập đoàn trí tuệ nhân tạo (AI) và robot.

Tháng trước, hội đồng quản trị Tesla đưa ra đề xuất gói thù lao trị giá 1.000 tỉ USD cho ông Musk. Gói này đặt ra những mục tiêu tài chính và hoạt động rất cao cho ông, đồng thời cũng nhằm đáp ứng mong muốn của vị tỉ phú về việc nắm giữ thêm cổ phần trong công ty.

Công ty AI của ông Musk là xAI và công ty tên lửa SpaceX cũng gia tăng mạnh giá trị trong năm nay.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích dữ liệu Pitchbook, xAI đạt mức định giá 75 tỉ USD tính đến tháng 7. Đài CNBC hồi tháng 9 đưa tin công ty đang nhắm tới mức định giá 200 tỉ USD sau một vòng gọi vốn.

Tháng 7, trang Bloomberg đưa tin SpaceX đang bàn kế hoạch huy động vốn và cho phép nhân viên, cổ đông hiện tại bán bớt cổ phần, qua đó định giá công ty ở mức khoảng 400 tỉ USD.

Đứng sau ông Musk trong danh sách của Forbes là người sáng lập tập đoàn công nghệ Oracle (Mỹ) - ông Larry Ellison với khối tài sản ròng khoảng 350,7 tỉ USD tính đến ngày 1-10.