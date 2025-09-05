Tỉ phú Musk được Nhà Trắng mời dự sự kiện nhưng sẽ không đến 05/09/2025 08:10

(PLO)- Việc tỉ phú Musk được Nhà Trắng mời dự sự kiện do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì được cho là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa ông Musk và Nhà Trắng đang dần ấm lên.

Tỉ phú Elon Musk cho biết ông được Nhà Trắng mời tham dự hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo công ty công nghệ diễn ra tại Vườn Hồng vào tối 4-9 (giờ Mỹ) do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì. Tuy nhiên, ông Musk nói ông sẽ không tham dự, theo đài CNN.

Theo một quan chức Nhà Trắng, danh sách khách mời tham dự sự kiện này bao gồm 20 lãnh đạo các “ông lớn” trong ngành công nghệ, bao gồm Giám đốc điều hành Meta - ông Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành Apple - ông Tim Cook, đồng sáng lập Microsoft - ông Bill Gates, Giám đốc điều hành Google - ông Sundar Pichai và Giám đốc điều hành OpenAI - ông Sam Altman.

Trả lời một bình luận trên mạng xã hội X, ông chủ Tesla và SpaceX cho biết ông đã được mời, nhưng tiếc là không thể tham dự. Ông Musk nói thêm rằng ông sẽ cử đại diện thay mặt ông dự sự kiện.

Tỉ phú Elon Musk tại Nhà Trắng vào ngày 30-5. Ảnh: AFP

Theo đài CNN, việc tỉ phú Musk được Nhà Trắng mời dự sự kiện này có thể là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa ông Musk và Nhà Trắng đang dần ấm lên.

Tỉ phú Musk từng là đồng minh thân cận của ông Trump, luôn hiện diện bên cạnh ông trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 và chi hàng trăm triệu USD cho chiến dịch tranh cử này.

Tuy nhiên, vào mùa hè này, sau khi rời khỏi vị trí tại Ban Hiệu suất chính phủ của chính quyền Tổng thống Trump, ông Musk đã có một cuộc đấu khẩu nảy lửa với nhà lãnh đạo Mỹ trên mạng xã hội về dự luật “To và đẹp” mà ông Trump ủng hộ.

Ông Musk thậm chí còn tuyên bố sẽ lập một đảng chính trị mới, dù đến hiện tại dường như chưa có động thái nào thực hiện lời tuyên bố này.

Trong những ngày gần đây, những bình luận công khai từ chính quyền ông Trump dường như cho thấy tình cảm giữa Nhà Trắng với ông Musk đã nồng ấm trở lại.

Tuần này, chia sẻ với CNN, ông Trump nói rằng ông Musk là "một người có lý trí", "một người tốt", mặc dù ông Musk "đã rời khỏi cương vị của mình một cách không đúng mực".

"Ông Musk có 80% thiên tài siêu phàm, còn 20% thì có vấn đề. Khi ông ấy giải quyết được 20% còn lại, ông ấy sẽ rất tuyệt vời. Tôi thích ông ấy…” - ông Trump nói.