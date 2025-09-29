Thêm 2 sản phẩm mới gia nhập dòng bảo hiểm 'Xanh' của Manulife 29/09/2025 11:02

So với sản phẩm cùng loại trước đây, hai sản phẩm mới mở rộng độ tuổi tham gia và gia tăng quyền lợi bảo vệ cho khách hàng.

“Hộ vệ xanh”: Bảo hiểm tai nạn “đến từng centimet”

Hộ vệ xanh là sản phẩm bảo hiểm tai nạn đính kèm sản phẩm chính. Sản phẩm chi trả cho hầu hết các loại tổn thương do tai nạn giao thông và tai nạn trong sinh hoạt; bao gồm các trường hợp tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, gãy xương, bỏng, tổn thương nội tạng. Sản phẩm cũng chi trả cho những chấn thương nhẹ như gãy xương ngón tay, ngón chân…

Đặc biệt, Hộ vệ xanh còn mở rộng phạm vi bảo vệ cho rủi ro do tai nạn gây ra như chấn thương sọ não và các chấn thương liên quan đến các cơ quan quan trọng như thận, niệu đạo, bàng quang, cơ quan sinh dục ở cả hai giới. Đây là quyền lợi mà khách hàng có thể ít thấy trong các sản phẩm bảo hiểm tai nạn hiện nay. Sản phẩm nâng độ tuổi tham gia đến 69 tuổi và có thể kéo dài thời hạn bảo hiểm đến năm 75 tuổi, với mức phí bảo hiểm không thay đổi và được tái tục hàng năm.

“Hộ vệ xanh” là sản phẩm bảo hiểm tai nạn đính kèm sản phẩm chính.

“Bảo thân xanh”: Bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Bảo thân xanh bảo vệ khách hàng trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, do tai nạn, bệnh hiểm nghèo, biến chứng bệnh... gây ra. Khi có rủi ro xảy ra, Manulife chi trả 100% số tiền bảo hiểm, giúp khách hàng và gia đình có nguồn tài chính kịp thời để vượt qua biến cố.

Bảo thân xanh có tính linh hoạt cao, cho phép khách hàng chọn thời hạn bảo hiểm (25, 30, 35 năm…) phù hợp với nhu cầu. Sản phẩm mở rộng độ tuổi tham gia đến 69 tuổi và kéo dài thời hạn bảo hiểm tối đa đến 99 tuổi, với phí bảo hiểm cố định suốt thời hạn hợp đồng. Bảo thân xanh phù hợp cho những khách hàng muốn có quyền lợi bảo vệ cao ở một mức phí hợp lý, chẳng hạn như các gia đình trẻ chưa có thu nhập cao, nhưng có nhu cầu đảm bảo tài chính cho con trẻ nếu có rủi ro xảy ra cho cha mẹ. Sản phẩm này cũng phù hợp với những cá nhân có thu nhập cao và quan tâm đến nhu cầu bảo vệ khi có rủi ro, hơn là nhu cầu tích lũy tài chính.

“Bảo thân xanh” là bảo hiểm đính kèm, có tính linh hoạt cao.

Với việc bổ sung hai sản phẩm là Hộ vệ xanh và Bảo thân xanh, Manulife đã hoàn tất bộ 6 sản phẩm bảo hiểm “xanh” trong năm 2025. Bộ sản phẩm mới của Manulife bao gồm hai sản phẩm bảo hiểm chính là Xanh tương lai (bảo hiểm liên kết đơn vị), Xanh ước mơ (bảo hiểm liên kết chung) và 4 sản phẩm đính kèm gồm: Lá chắn xanh (bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng), Dự phòng xanh (bảo hiểm trợ cấp y tế), Hộ vệ xanh (bảo hiểm tai nạn) và Bảo thân xanh (bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn).

Song song với việc ra mắt loạt sản phẩm mới, Manulife cũng đang triển khai chuỗi chương trình đào tạo kiến thức y tế cộng đồng cho đội ngũ tư vấn viên, để họ có thể đồng hành và hỗ trợ khách hàng hiệu quả hơn trong quá trình tham gia bảo hiểm. Hoạt động này được hợp tác với Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam và Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng - Trường Đại học Y Hà Nội thực hiện, dự kiến sẽ triển khai 50 khóa đào tạo cho 2.200 tư vấn viên trong năm 2025.

Với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp cùng bộ sản phẩm “xanh” được thiết kế theo hướng dễ hiểu, quyền lợi rõ ràng và tính linh hoạt cao, Manulife kỳ vọng sẽ tiếp tục được khách hàng tín nhiệm. Thông tin chi tiết về các sản phẩm mới của Manulife, khách hàng có thể tham khảo website: www.manulife.com hoặc liên hệ tổng đài 1900 1776.