Manulife khai giảng chương trình đào tạo kiến thức y tế cộng đồng cho tư vấn viên 27/08/2025 15:14

(PLO)- Manulife vừa khởi động chuỗi 50 khóa đào tạo kiến thức y tế cộng đồng tại Trường Đại học Y Hà Nội, nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tư vấn viên để đồng hành hiệu quả hơn cùng khách hàng.

Đây là lớp đầu tiên trong chuỗi chương trình đào tạo, được triển khai thực tế theo thỏa thuận hợp tác giữa Manulife với Trường Đại học Y Hà Nội và Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam vào tháng 7-2025.

Các lớp đào tạo sẽ được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM trong năm 2025 với sự tham gia của hơn 2.200 tư vấn viên Manulife. Sau khi hoàn thành khóa học và vượt qua bài kiểm tra năng lực, học viên sẽ được Trường Đại học Y Hà Nội cấp Giấy chứng nhận.

Tại buổi đào tạo đầu tiên, PGS.TS. Lê Thị Thanh Xuân, Viện phó Viện Đào tạo Y học Dự phòng & Y tế Công cộng – Trường Đại học Y Hà Nội trực tiếp “đứng lớp”, cùng 15 giảng viên giàu kinh nghiệm.

Tư vấn viên Manulife tham gia khóa đào tạo tại Trường Đại học Y Hà Nội. (Ảnh: Hiền Hà).

Chương trình giảng dạy theo hướng thực tiễn, tập trung kiến thức về các bệnh lý phổ biến như: tiêu hóa, tim mạch, truyền nhiễm, ung thư, đột quỵ, tiểu đường, cách chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất; được trang bị các kỹ năng thực hành và xử lý tình huống thực tiễn, như: phân tích và diễn giải sơ bộ hồ sơ y tế, đọc hiểu các chỉ số xét nghiệm, cùng những kiến thức y khoa thiết yếu…

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung, tư vấn viên Manulife Việt Nam chia sẻ: “Chương trình cung cấp kiến thức y khoa thiết thực, từ cách nhận biết dấu hiệu các bệnh lý phổ biến trong cộng đồng đến kỹ năng phân tích các chỉ số xét nghiệm. Đặc biệt, tôi đánh giá cao phần hướng dẫn kết hợp các kiến thức y khoa với quyền lợi bảo hiểm, giúp hỗ trợ khách hàng hiệu quả và minh bạch. Khóa học giúp tôi tự tin hơn khi tư vấn cho khách hàng”.

Các tư vấn viên được cấp chứng nhận sau khi hoàn thành khóa đào tạo. (Ảnh: Hiền Hà).

Việc tăng cường thêm kiến thức y khoa sẽ giúp tư vấn viên giải đáp và hỗ trợ tốt hơn những thắc mắc liên quan đến chi trả quyền lợi y tế, các thông tin về dinh dưỡng, phòng bệnh, xây dựng lối sống tích cực…, cùng khách hàng chinh phục hành trình sống khỏe mỗi ngày. Với khách hàng tiềm năng, bằng kiến thức y khoa được tích lũy, tư vấn viên có thể thiết kế giải pháp bảo hiểm phù hợp nhất với tình hình sức khỏe hiện tại của khách hàng, góp phần tối ưu hóa chi phí để đạt được các mục tiêu tài chính.

Đây là một phần trong tầm nhìn dài hạn của Manulife, nhằm xây dựng hệ sinh thái bảo hiểm chất lượng, chuyên nghiệp và phát triển đội ngũ tư vấn viên ‘thế hệ mới’ am hiểu cả tài chính lẫn sức khỏe, qua đó mang lại giá trị bền vững cho khách hàng.