Loại sơn này ghi điểm nhờ đặc điểm cấu tạo mà sản phẩm có khả năng bám dính, chống nước tốt. Thấu hiểu điều này, công ty xây dựng HTD đã nhanh chóng trở thành đơn vị top đầu trong lĩnh vực thi công sơn epoxy, giúp quý khách hàng bảo vệ ngôi nhà tốt nhất.



Những ưu điểm vượt trội của sơn epoxy

Dòng sơn epoxy hiện đang là một trong những dòng sơn đa dạng về chủng loại, do đó nó có thể phù hợp cho rất nhiều vật liệu đặc biệt là bê tông và kim loại. Đối với các bề mặt như tường, sàn hay trần nhà sẽ dùng loại sơn epoxy hệ dung môi hoặc không có dung môi như dòng sơn epoxy tự san phẳng, sơn epoxy gốc pu,... Riêng với kim loại như sắt, nhôm thì ưu tiên dùng sơn chống rỉ, sơn mạ kẽm...

Sơn epoxy với nhiều tính năng ưu việt



Không những vậy, với tính thẩm mỹ hàng đầu, đây là một trong những lý do khiến dòng sơn epoxy được ưa chuộng nhất hiện nay. Màu sắc của sơn rất đa dạng, bắt mắt và nổi bật phù hợp dùng cho các trường hợp để trang trí, cảnh báo hay nhận diện từng khu vực. Ngoài ra người dùng có thể tự điều chỉnh độ sáng bóng để tạo sự hài hòa, tương phản tốt nhất.

Đặc biệt, sơn epoxy có cấu tạo cơ học rất tốt vì thế sơn có độ dai, bám chắc từ đó chống được các tác động từ môi trường của môi trường bên ngoài. Khi thi công sơn nền nhà xưởng sẽ tạo ra một lớp nền hoàn hảo, liền mạch chống thấm nước và dầu cực tốt và cũng rất nhẹ nhàng trong việc lau chùi, dọn dẹp.

Nhu cầu sử dụng sơn Epoxy hiện nay

Với những ưu điểm vượt trội trên, không lạ gì khi các dòng sơn epoxy đang rất được lòng người tiêu dùng. Dòng sơn này đang dần chiếm lĩnh một thị phần không nhỏ trong các công trình thi công.

Hàng năm nước ta có hàng ngàn các công trình xây dựng khu đô thị, chung cư, hầm gửi xe, showroom ô tô các loại. Bên cạnh đó còn việc thi công lại các điểm báo, vạch kẻ đường, nhận diện khu vực đã bị mờ do tác động lâu dài của môi trường.

Các sân chơi thể thao tennis, sân bóng chuyền, sân cầu lông, bóng rổ phục vụ nhu cầu của nhiều bạn trẻ và người yêu thể thao. Tất cả đều có phần ứng dụng của sơn epoxy.

Công ty xây dựng HTD - Đơn vị top đầu trong lĩnh vực thi công sơn epoxy

Hiện trên thị trường khá nhiều đơn vị tham gia lĩnh vực thi công sơn epoxy. Một trong số đó phải kể đến đó chính là Công ty xây dựng HTD. Đây là đơn vị top đầu cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp thi công sơn epoxy. Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong nghề cùng với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm HTD tự hào là một nhà thầu uy tín, có năng lực thi công tốt hàng ngàn dự án lớn nhỏ khắp toàn quốc.

HTD - chuyên thi công sơn epoxy chuyên nghiệp



Trong những năm qua, HTD luôn sẵn sàng đem đến cho các đối tác nhiều dịch vụ trọn gói khi thi công sơn epoxy, sơn nền nhà xưởng, sơn tường, sàn nhà 3D... Với tầm nhìn phát triển trong những năm sắp tới HTD cam kết quá trình thi công đảm bảo “Chất lượng - Tiến độ - An toàn’’. Từ đó đưa HTD trở thành nhà thầu chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Nhìn vào thành tích hơn 3.000 dự án lớn nhỏ nổi bật có công trình thi công hãng phim Giải Phóng, Công ty Mitsubishi, nhà thi đấu thể thao huyện An Phú, tỉnh An Giang... và nhiều công trình khác.

Không chỉ chuyên nghiệp, tận tâm trong việc thi công các dự án HTD còn rất được lòng khách hàng nhờ các dịch vụ hậu đãi hấp dẫn cùng các chính sách bảo hành, bảo trì nhanh chóng.

Nếu có nhu cầu, bạn có thể liên hệ với Công ty xây dựng HTD qua hotline hoặc website để được hỗ trợ, tư vấn và báo giá nhanh chóng.

