Khẩn trương để có nguồn lực mua đủ vaccine cho dân

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, ngay từ năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát, Bộ Chính trị, Ban bí thư, Tổng bí thư… đã có chủ trương mua vaccine phòng COVID-19 cho nhân dân. Kinh phí được xác định là sẽ lấy từ ngân sách nhà nước. Theo tính toán của Chính phủ, Việt Nam cần phải mua được khoảng 150 triệu liều vaccine để tiêm cho 75 triệu dân. Chính vì vậy, nguồn kinh phí phải chi ra cần trên 25.000 tỉ đồng. Trong khi đó, ngân sách đang dành kinh phí cho chống dịch, bảo đảm nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Do đó, cần có một quỹ để tập trung nguồn lực cùng với ngân sách nhà nước để mua vaccine chống dịch COVID-19 hiệu quả. Từ chủ trương của Đảng và Nhà nước, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng ngày 24-5 đề xuất thành lập quỹ. Cũng rất mau chóng, ngày 26-5, Chính phủ đã ban hành nghị quyết và Thủ tướng ban hành quyết định thành lập Quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19 do Bộ Tài chính quản lý. Đây là một trong những cơ sở pháp lý quan trọng, kịp thời để huy động nguồn lực cùng với ngân sách nhà nước nhằm hiện thực hóa chủ trương mua vaccine phòng COVID-19 cho nhân dân. Ngay sau khi có cơ sở pháp lý quan trọng này, Bộ Tài chính đã thành lập Ban quản lý Quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19 đặt tại Kho bạc Nhà nước, do một phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước làm giám đốc ban quản lý quỹ và mở tài khoản ngay để tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Đồng thời công khai số tài khoản và số điện thoại, xây dựng website để hướng dẫn thuận lợi nhất cho người ủng hộ chuyển tiền.