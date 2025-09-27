Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc tại Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

(PLO)- Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả và thành tích nổi bật trong 9 tháng của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tại Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

262.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tại Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Ảnh: VGP
264.jpg
Thủ tướng và Đoàn công tác Chính phủ thăm trưng bày các vũ khí, khí tài. Ảnh: VGP

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các mặt công tác của Bộ Quốc phòng và Tổng cục về phát triển công nghiệp quốc phòng.

261.jpg
Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những kết quả và thành tích nổi bật trong 9 tháng của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã đạt được. Ảnh: VGP
263.jpg

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những kết quả và thành tích nổi bật trong 9 tháng của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã đạt được.

MINH TRÚC
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#Thủ tướng Phạm Minh Chính #Bộ Quốc phòng

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm