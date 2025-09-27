Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc tại Tổng cục Công nghiệp quốc phòng 27/09/2025 18:51

(PLO)- Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả và thành tích nổi bật trong 9 tháng của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Chiều 27-9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tại Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tại Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Ảnh: VGP

Thủ tướng và Đoàn công tác Chính phủ thăm trưng bày các vũ khí, khí tài. Ảnh: VGP

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các mặt công tác của Bộ Quốc phòng và Tổng cục về phát triển công nghiệp quốc phòng.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những kết quả và thành tích nổi bật trong 9 tháng của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã đạt được. Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những kết quả và thành tích nổi bật trong 9 tháng của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã đạt được.