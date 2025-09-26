Tòa ra phán quyết vụ Công ty Sen Vàng bị kiện 26/09/2025 15:37

(PLO)- HĐXX không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn liên quan đến tên gọi cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Ngày 26-9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ giữa nguyên đơn là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Khang Việt Nam (Công ty Minh Khang) và bị đơn là Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng), bà Phạm Thị Kim Dung (Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng).

Trước đó, phiên tòa đã được đưa ra xét xử vào ngày 16-9 nhưng tạm ngừng để xác minh, thu thập bổ sung tài liệu chứng cứ.

Top 5 của Miss Grand Vietnam 2025 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 - do Công ty Sen Vàng tổ chức. Ảnh: BTC

Lý lẽ của các bên

Theo đơn khởi kiện, Công ty Minh Khang yêu cầu Công ty Sen Vàng chấm dứt hành vi xâm phạm, cụ thể là chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" trên các cơ sở, phương tiện kinh doanh của người bị kiện trên website...

Xóa bỏ nhãn hiệu "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" đã gắn trên các cơ sở và phương tiện kinh doanh của người bị kiện; đồng thời yêu cầu xin lỗi, cải chính công khai trên 3 số liên tiếp tại 3 Báo và mở họp báo xin lỗi với truyền thông tại TP.HCM.

Công ty Minh Khang cũng yêu cầu bà Phạm Thị Kim Dung chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" dưới tư cách cá nhân trên các cơ sở và phương tiện phục vụ cho việc kinh doanh của công ty; xóa bỏ nhãn hiệu "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" đã gắn trên các cơ sở và phương tiện dưới tư cách cá nhân phục vụ cho việc kinh doanh của công ty và yêu cầu xin lỗi, cải chính công khai và mở cuộc họp báo xin lỗi.

Phía Minh Khang lập luận rằng mình là chủ sở hữu hợp pháp nhãn hiệu Vietnam Peace Bella, đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận ngày 6-8-2019.

Đặc biệt vào năm 2022, công ty được UBND TP Đà Nẵng cấp phép tổ chức cuộc thi sắc đẹp với tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Trước ngày 4-12-2020, chưa có bất kỳ cuộc thi chính thức nào mang tên này được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam chấp thuận cho phép tổ chức.

Trong khi đó, Công ty Sen Vàng thì cho rằng cho rằng pháp luật Việt Nam không đương nhiên bảo hộ tên Tiếng nước ngoài khi dịch sang Tiếng Việt. Tên gọi "Vietnam Peace Bella" khi dịch ra chỉ có từ "Peace" là "hòa bình" còn chữ Bella không phải tiếng Anh để dịch.

Nguyên đơn cũng chưa được cấp phép với nhãn hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam và hai nhãn hiệu cũng không gây nhầm lẫn nên không vi phạm.

Phía Sen Vàng còn cho rằng Công ty Sen Vàng được Miss Grand International Co., Ltd cấp phép sử dụng nhãn hiệu Miss Grand International và tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam từ năm 2021.

Cuộc thi đã được các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp phép tổ chức trong các năm 2022 - 2025.

Công ty Minh Khang chưa từng được cấp phép sử dụng tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, mà chỉ được dùng tên Miss Peace Vietnam 2022.

Vì vậy, phía Sen Vàng đề nghị tòa bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty Minh Khang.

Nhận định của Tòa

Phát biểu quan điểm, VKS nêu Công ty Minh Khang cho rằng đã được bảo hộ nhãn hiệu Vietnam Peace Bella. Tuy nhiên, bảo vệ nhãn hiệu tiếng Anh không đương nhiên được bảo hộ bằng tiếng Việt khi dịch ra.

Nếu đã được bảo hộ thì tại sao Công ty Minh Khang phải tiếp tục đăng ký tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam và Hoa hậu Hòa bình Quốc tế...

Từ đó, VKS đề nghị HĐXX bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Liên quan đến kết luận giám định của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), kết luận này cho rằng việc Sen Vàng sử dụng dấu hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ của Minh Khang. Dấu hiệu này bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu Vietnam Peace Bella.

Tuy nhiên, phía bị đơn không đồng ý và tòa cũng đã có công văn hỏi nhưng Viện Khoa học sở hữu trí tuệ từ chối thực hiện.

HĐXX nhận định 2 tên gọi này khác nhau về cách phát âm, cách viết nên tài liệu giám định này không có cơ sở, đây chỉ là tài liệu tham khảo.

Về việc nguyên đơn cho rằng đã bảo hộ Tiếng Anh thì đương nhiên bảo hộ tiếng Việt, HĐXX bác lập luận này.

Mặt khác, Công ty Minh Khang tiếp tục đăng ký tên nhãn hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Trong khi đó, Cục Sở hữu trí tuệ cũng xác định tên Hoa hậu Hòa Bình Việt nam chưa được cấp giấy đăng ký cho Công ty Minh Khang nên Minh Khang không có quyền đối với tên này.

HĐXX còn cho rằng không có sự nhầm lẫn về màu sắc, hình ảnh, cách phát âm... giữa hai tên gọi nên không có cơ sở chấp nhận của nguyên đơn.

Từ đó, HĐXX sơ thẩm tuyên không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.