Tòa tuyên án vụ thuyền trưởng cùng thuộc cấp tham ô 104.000 lít xăng 20/11/2025 16:54

(PLO)- HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, gây mất uy tín trong hoạt động kinh doanh xăng dầu...

Chiều 20-11, TAND TP Cần Thơ tuyên án các bị cáo Trần Anh Tuấn, Nguyễn Văn Lâm, Phạm Văn Tiên trong vụ tham ô tài sản là 104.000 lít xăng.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án chiều 20-11. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuấn 15 năm tù, Lâm 10 năm tù, Tiên 10 năm tù cùng về tội tham ô tài sản. Ngoài ra, HĐXX tuyên cấm đảm nhận chức vụ thuyền trưởng 1 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù đối với bị cáo Tuấn.

HĐXX cho biết quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nhưng phạm tội khác so với hành vi phạm tội đã truy tố.

Theo tòa, cáo trạng truy tố các bị cáo phạm tội tham ô tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 353 BLHS là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, nên luật sư và các bị cáo đề nghị xem xét tội danh khác là không có căn cứ.

Các bị cáo thống nhất thực hiện tội phạm nên hành vi của các bị cáo là đồng phạm với nhau, thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp mà còn gây mất uy tín trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Bị cáo Tuấn là thuyền trưởng, là người khởi xướng, chỉ đạo bị cáo Lâm khi giao xăng chừa lại một ít, bơm không hết xăng khi giao hàng, tích trữ xăng trong đường ống, tích trữ dưới hầm tàu và bơm vét bán cho người khác.

Chính bị cáo là người liên hệ người mua xăng để bán xăng. Do đó bị cáo phải chịu trách nhiệm chính. Hai bị cáo Lâm và Tiên được tòa xác định là đồng phạm tích cực…

HĐXX cho rằng các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tài sản chiếm đoạt đã kịp thời thu hồi trả cho tập đoàn xăng dầu nên các bị cáo phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại lớn. Ngoài ra, các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự…

Trước đó, đại diện VKS đề nghị phạt bị cáo Tuấn từ 15-16 năm tù, hai bị cáo Lâm và Tiên mỗi người từ 5-6 năm tù, cùng về tội tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, Tuấn được Công ty Petrolimex Hải Phòng điều động là Thuyền trưởng tàu PTS Hai Phong 03 từ đầu tháng 3-2023, trực tiếp quản lý tài sản và điều hành mọi hoạt động của tàu.

Quá trình giao, nhận xăng theo hợp đồng vận chuyển giữa Công ty Petrolimex Hải Phòng và Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Tuấn đã chỉ đạo cho Nguyễn Văn Lâm từ tháng 3-2023, khi giao xăng thì chừa lại một ít rồi tích trữ dần dần để tại hầm trên tàu, sau đó bán lại cho người khác nhằm mục đích chiếm đoạt.

Ngày 24-5-2024, tàu PTS Hai Phong 03 nhận 2.432.932 lít xăng A92 và 3.894.452 lít xăng A95 từ nhà máy lọc dầu Dung Quất, Quảng Ngãi để vận chuyển giao đến kho Petrolimex Tây Nam Bộ tại khu công nghiệp Trà Nóc (TP Cần Thơ).

Ngày 26-5-2024, tàu PTS Hai Phong 03 đến khu vực kho Petrolimex Tây Nam Bộ chờ giao hàng thì Tuấn liên hệ với Nguyễn Ngọc Ân để bán xăng. Ân liên hệ bán lại cho người khác…

Khoảng 10 giờ ngày 27-5-2024, Tuấn cho tàu PTS Hai Phong 03 bắt đầu giao hàng cho kho Petrolimex Tây Nam Bộ, đến 1 giờ ngày 28-5-2024 thì hoàn thành quá trình giao, nhận hàng.

Sau đó, Tuấn liên hệ người mua cho tàu đến cặp mạn tàu PTS Hai Phong 03 tại khu vực kho Petrolimex Tây Nam Bộ. Lâm yêu cầu Thủy thủ, kiêm thợ bơm Phạm Văn Tiên tiến hành nối cần bơm với tàu của người mua, thực hiện việc bơm xăng...

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 28-5-2024, bơm xong xăng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ với tổng khối lượng xăng là 104.000 lít. Tính theo giá bán lẻ xăng RON 92 tại TP Cần Thơ là 22.470 đồng/lít, tổng khối lượng 104.000 lít xăng có giá trị hơn 2,3 tỉ đồng.