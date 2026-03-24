TP Cần Thơ kiến nghị 4 giải pháp trọng tâm để thúc đẩy xuất khẩu gạo 24/03/2026 18:19

(PLO)- Lãnh đạo TP Cần Thơ đã kiến nghị bốn giải pháp trọng tâm về vốn, hạ tầng và cơ chế dự trữ quốc gia nhằm thúc đẩy xuất khẩu gạo trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Tại Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu gạo năm 2026 diễn ra chiều 24-3, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết năm 2025, sản lượng gạo xuất khẩu TP chiếm 23% tổng sản lượng gạo xuất khẩu của cả nước.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, năm 2025, tổng diện tích gieo trồng lúa của TP đạt 721.073 ha, sản xuất bình quân hằng năm hơn 4,65 triệu tấn. Đáng chú ý, sản lượng gạo xuất khẩu của TP đạt 1,86 triệu tấn, chiếm 23% tổng sản lượng gạo xuất khẩu của cả nước.

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu gạo năm 2026 do Bộ Công thương phối hợp tổ chức. Ảnh: CHÂU ANH

Cần Thơ cũng đã đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ, từ khâu làm đất và thu hoạch đã được máy móc đảm nhiệm; các khâu gieo sạ, bón phân, phun thuốc cũng đang chuyển dịch mạnh mẽ áp dụng theo hướng công nghệ cao.

Đồng thời, duy trì hiệu quả mô hình cánh đồng lớn với diện tích hơn 84.800 ha. Trong đó, hơn 30% diện tích đã có sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong việc bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, giúp ổn định giá đầu ra cho bà con nông dân, đặc biệt là trong vụ Đông Xuân 2024-2025 vừa qua.

“Cần Thơ đang tích cực triển khai đề án “Một triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp”. Chúng tôi xác định đây là con đường tất yếu để nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về xanh và bền vững của các thị trường cao cấp như EU, Mỹ, Nhật Bản” - ông Vương Quốc Nam cho biết thêm.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng cho rằng ngành hàng lúa gạo đang đối mặt với không ít khó khăn, như: Chi phí vật tư đầu vào còn cao, chi phí về hạ tầng, thuốc, chi phí vốn vay còn lớn. Mặt khác, khi có sản phẩm thì lại chịu ảnh hưởng giá cả thị trường do quy luật cung cầu.

Để thúc đẩy xuất khẩu gạo trong năm 2026 và các năm tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề xuất bốn nội dung quan trọng.

Lãnh đạo TP Cần Thơ kiến nghị bốn giải pháp trọng tâm để thúc đẩy xuất khẩu gạo trong năm 2026 và thời gian tới. Ảnh: CHÂU ANH

Đó là: kiến nghị Bộ Công thương tiếp tục quan tâm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại. Đồng thời, hoàn thiện hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp để có thể tham gia xuất khẩu cho chuỗi sản xuất, thu mua không bị đứt quãng. Bởi nếu chuỗi thu mua bị gián đoạn, thì lúa trong đồng khó mà tiêu thụ, doanh nghiệp khó thu mua.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ địa phương trong việc quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu, đẩy nhanh thực hiện đề án 1 triệu ha lúa công nghệ cao.

Nội dung thứ ba Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề xuất là vốn vay, đầu vào của sản xuất. Theo ông Vương Quốc Nam, việc vay vốn phụ thuộc vào nhu cầu cung cầu của thị trường. Cụ thể, nếu xuất khẩu được thì mới vay vốn để xuất khẩu.

Vì vậy, ông Vương Quốc Nam đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các gói tín dụng ưu đãi với lãi suất phù hợp với thời vụ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn để thu mua lúa gạo đúng thời điểm.

Vấn đề thứ tư liên quan đến quỹ dự trữ của nhà nước, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kiến nghị nên nghiên cứu cơ chế nhà nước thu mua dự trữ khi cần thiết. Cụ thể, một Đây là cách hỗ trợ gián tiếp cho người nông dân. Khi cần, nhà nước sẽ tổ chức đấu thầu, bán đi và thu hồi vốn về.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng cam kết TP luôn mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đến để xây dựng các nhà máy chế biến sâu, các trung tâm logistics hiện đại. Đồng thời, cam kết TP sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, lấy “người dân và doanh nghiệp làm trung tâm” để phục vụ.