Cần Thơ: Đang lựa chọn tư vấn làm khu kinh tế Trần Đề quy mô 40.000 ha 23/03/2026 19:39

(PLO)- Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cho biết trong năm 2026 sẽ tham mưu thành lập ba khu công nghiệp và lập đề án thành lập Khu kinh tế Trần Đề 40.000 ha.

Chiều 23-3, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng các sở, ngành đã làm việc với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ (gọi tắt Ban Quản lý KCX-CN) để nghe báo cáo kết quả công tác từ khi hợp nhất đến nay và tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc.

Ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Quản lý KCX-CN báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Báo cáo tại đây, ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Quản lý KCX-CN cho biết, Ban được giao quản lý 13 khu công nghiệp (KCN); hai cụm công nghiệp tập trung; một Trung tâm Điện Lực Sông Hậu; một Trung tâm Điều hành Khu công nghiệp Sông Hậu

Theo phê duyệt điều chỉnh quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND TP phê duyệt hồi cuối năm 2025, Ban Quản lý KCX-CN được giao quản lý 40 KCN, hai cụm công nghiệp tập trung, một Trung tâm Điện Lực Sông Hậu và một Trung tâm Điều hành Khu công nghiệp Sông Hậu với tổng diện tích hơn 21.663 ha và một khu kinh tế Trần Đề với diện tích 40.000 ha.

Giai đoạn 2026-2030 quy hoạch phát triển 15 KCN; giai đoạn sau năm 2030, quy hoạch phát triển 12 KCN. Trong đó năm 2026, UBND TP chấp thuận chủ trương lập quy hoạch xây dựng 9 KCN (An Nghiệp mở rộng; KCN - Đô thị - Dịch vụ Phú Mỹ; KCN - Đô thị - Dịch vụ Trần Đề; Trần Đề 2; Đông Phú; Long Thạnh; Tân Bình; Vĩnh Thạnh 2; Vĩnh Thạnh 3. Hiện Ban Quản lý KCX-CN đang triển khai các thủ tục lập quy hoạch.

Theo phương án phát triển các khu công nghiệp, trong năm 2026, Ban Quản lý KCX-CN sẽ tham mưu thành lập ba KCN là Đại Ngãi, Tân Hòa, Đông Phú hoặc Mỹ Thanh; lập Đề án thành lập Khu kinh tế Trần Đề. Trong đó, Khu kinh tế Trần Đề đang được đơn vị này lựa chọn đơn vị tư vấn để hoàn thiện đề cương của đề án.

Cũng theo ông Lê Công Lý, từ khi sáp nhập đến nay, Ban Quản lý KCX-CN đã chủ động và tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư của TP, đồng thời đã tiếp và làm việc với 24 nhà đầu tư. Kết quả, đã thu hút 8 dự án đầu tư mới (07 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 17.756 tỉ đồng, một dự án nước ngoài với tổng vốn đăng ký 100 triệu USD)…

Hiện Ban đang quản lý 315 doanh nghiệp với 348 dự án, ngành nghề chủ yếu là chế biến như chế biến thủy sản, thực phẩm, sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và nhiều ngành nghề khác…

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 94.770 tỉ đồng. Giá trị xuất khẩu đạt khoảng 2,2 tỉ USD. Nộp ngân sách nhà nước khoảng 4.742 tỉ đồng, trong đó, nhóm ngành đồ uống chiếm đến 41,88%. Tổng số lao động trong các KCN hiện nay khoảng 96.500 người.