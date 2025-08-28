TP.HCM sắp đấu thầu khu đất hơn 284,28 ha tại phường Phú An 28/08/2025 20:38

(PLO)- TP.HCM sẽ đấu thầu 1 khu đất tại phường Phú An và 3 khu đất tại xã Châu Pha trong năm 2025 - 2026.

Chiều 28-8, kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khoá X đã thông qua Nghị quyết về quyết định danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn TP.HCM năm 2025 (Đợt 1).

Dự kiến đấu thầu khu vực phát triển đô thị mới - khu số 6 tại phường Phú An, diện tích 284,28 ha.

3 khu đất tại xã Châu Pha gồm: Dự án nhà máy tái chế chất thải công nghiệp và nguy hại, diện tích 3,75 ha; Dự án nhà máy xử lý, tái chế chất thải ngành thép và công nghiệp phụ trợ, diện tích 2 ha; Dự án nhà máy tái chế chất thải công nghiệp và nguy hại, diện tích 3,86 ha.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 3, HĐND TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

Kế hoạch tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho các khu đất vào năm 2025 – 2026.

Giao UBND TP.HCM chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Trong đó, chịu trách nhiệm toàn diện về tính hợp pháp, chính xác và thống nhất của các nội dung, thông tin, dữ liệu, số liệu, tài liệu trong hồ sơ trình HĐND TP.HCM; công bố danh mục các khu đất đúng thời gian, hình thức theo quy định của pháp luật về đất đai, làm cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc nhà đầu tư lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Đồng thời, công bố, triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và đảm bảo tiến độ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; thực hiện trình tự, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn TP theo đúng quy định.