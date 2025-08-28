TP.HCM chi hơn 12.000 tỉ đồng làm nút giao thông Gò Công và tuyến đường 6 làn xe 28/08/2025 18:29

(PLO)- Dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên Vành đai 3 TP.HCM có tổng mức đầu tư hơn 12.440 tỉ đồng.

Chiều 28-8, kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khoá X đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên đường Vành đai 3 TP.HCM.

Dự án thuộc nhóm A với tổng mức đầu tư hơn 12.440 tỉ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách TP. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2029.

Dự án được đầu tư nhằm kết nối Vành đai 3 và Vành đai 2, nâng cao hiệu quả khai thác Vành đai 3; giải tỏa nút thắt, đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông, nhu cầu vận tải, giải quyết áp lực giao thông ngày càng gia tăng tại khu vực.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khoá X. Ảnh: TRẦN LINH

Dự án gồm xây dựng mới phần tuyến đường dài khoảng 5,9 km và nút giao thông Gò Công.

Cụ thể, xây dựng tuyến nối Xa lộ Hà Nội với nút giao thông Gò Công: Xây dựng 2 đường song hành hai bên với tổng số 6 làn xe (mỗi bên 3 làn). Đoạn 1 từ nút giao Trạm 2 đến đường Lê Văn Việt; đoạn 2 từ đường Lê Văn Việt đến cầu Gò Công; đoạn 3 từ cầu Gò Công đến nút giao thông Gò Công.

Xây dựng nút giao thông Gò Công: Xây dựng nút giao dạng ngã tư, khác mức với 4 tầng, kết hợp đảo tròn (hầm chui trên nhánh nối từ Xa lộ Hà Nội đi qua Long Phước nối với cầu Đồng Nai 2 được đầu tư ở giai đoạn sau); bao gồm các bốn nhánh N1, N2, N3, N4 (mỗi nhánh 2 làn xe).

Với phần cầu cạn trên Vành đai 3, sẽ đầu tư thêm 1 đơn nguyên cầu cạn gồm 4 làn xe để hoàn chỉnh theo quy hoạch.

Xây dựng các cầu vượt: Cầu vượt tại nút giao với đường Lê Văn Việt và cầu vượt tại nút giao với đường D1; cầu vượt rạch Gò Công; cầu vượt rạch Trau Trảu.

Đại biểu thông qua các nghị quyết. Ảnh: TRẦN LINH

Ngoài ra, đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến như thoát nước mưa, nước thải; hệ thống hào kỹ thuật; tuy nen ngang đường; vỉa hè; cây xanh; chiếu sáng theo quy mô cấp đường; các công trình phòng hộ, an toàn giao thông… theo quy định hiện hành.

TP.HCM cũng chấp thuận việc tách dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao thông Gò Công trên Vành đai 3 TP.HCM thành 2 dự án thành phần do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Cụ thể, dự án thành phần 1 là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao thông Gò Công trên Vành đai 3 TP.HCM. Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 7.111 tỉ đồng.

Dự án thành phần 2 là đầu tư hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao thông Gò Công trên Vành đai 3 TP.HCM. Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 5.329 tỉ đồng.