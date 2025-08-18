TP.HCM: Xã Hiệp Phước phát huy lợi thế các nút giao thông quan trọng để bứt phá 18/08/2025 15:41

Ngày 18-8, Đảng bộ xã Hiệp Phước, TP.HCM, tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tham dự có ông Đặng Minh Thông, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM.

Xã Hiệp Phước được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Long Thới, Nhơn Đức và Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ). Xã có diện tích tự nhiên hơn 63,3 km2, quy mô dân số hơn 75.000 người.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Sẽ thu hút đầu tư vào khu công nghiệp - đô thị Cảng Hiệp Phước

Trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, xã Hiệp Phước đã triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội; huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, việc làm, chăm sóc sức khỏe.

Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh khôi phục sản xuất, kinh doanh. Qua đó, kinh tế - xã hội từng bước phục hồi, ổn định và phát triển.

Nhiệm kỳ tới, xã Hiệp Phước đặt mục tiêu thu hút đầu tư vào các ngành phù hợp quy hoạch khu công nghiệp - đô thị Cảng Hiệp Phước; ưu tiên tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Chủ động kiến nghị tháo gỡ vướng mắc dự án chậm triển khai.

Cùng với đó, tăng cường quảng bá, xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng: đô thị, cảng, logistics, du lịch đường thủy, giáo dục, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thủy sản, may mặc, giày da.

Ông Đặng Minh Thông, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM, phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Đặng Minh Thông, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM, đánh giá dù nhiệm kỳ 2025 - 2030 gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hiệp Phước đã nỗ lực, phấn đấu, đạt nhiều kết quả đáng trân trọng.

Ông Đặng Minh Thông ghi nhận công tác cải cách hành chính xã Hiệp Phước có sự chuyển biến thực chất, tỉ lệ hài lòng người dân đạt trên 98%, đây là tỉ lệ rất cao với các địa phương khác có cùng điều kiện.

Theo ông Thông, bối cảnh sáp nhập đã mở ra không gian, dư địa phát triển lớn hơn cho xã Hiệp Phước - với vị trí là của ngõ phía Nam của TP.HCM, đây cũng là nơi giao thoa của nhiều trục kết nối quan trọng như Vành đai 3 và 4, có khu công nghiệp Hiệp Phước với tổng diện tích hơn 900 ha...

“Từ những tiềm năng, lợi thế đó, tôi đề nghị Đảng bộ xã Hiệp Phước phát huy tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, không ỷ lại vào TP.HCM, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để biến tiềm năng, lợi thế thành kết quả có thể đong đếm được”- ông nói.

Phó Bí thư TP.HCM Đặng Minh Thông và lãnh đạo xã Hiệp Phước ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại bởi bão, lũ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án quan trọng

Đi vào nhiệm vụ cụ thể, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM đề nghị xã Hiệp Phước tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung nguồn lực để thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; triển khai có hiệu quả các chủ trương lớn của Trung ương và Thành uỷ, đặc biệt là “Bộ tứ trụ cột”.

Ông Đặng Minh Thông lưu ý xã Hiệp Phước phát huy lợi thế, tiềm năng hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là khi tuyến cao tốc Bến Lực – Long Thành, Vành đai 3 chuẩn bị được đưa vào sử dụng, tuyến metro số 4 chuẩn bị được xúc tiến triển khai, sẽ mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.

Ông Đặng Minh Thông trao hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hiệp Phước. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông yêu cầu xã Hiệp Phước tiếp tục phối hợp, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công như đường trục Bắc – Nam; nút giao cao tốc Bến Lức – Long Thành, đường Vành đai 4, cầu Rạch Dơi, cầu Rạch Tôm để sớm đưa vào sử dụng.

Cùng với đó, ông Thông đề nghị xã phối hợp thúc đẩy, kêu gọi đầu tư với các dự án như khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2 mở rộng, giai đoạn 3 và khu đô thị Hiệp Phước.