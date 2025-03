Chấp thuận thí điểm đón tàu khách quốc tế tại cảng Sài Gòn - Hiệp Phước 25/03/2025 15:25

Bộ Xây dựng vừa chấp thuận chủ trương cho phép thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại khu bến cảng Sài Gòn - Hiệp Phước, theo đề nghị của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước.

Cạnh đó, Bộ giao Cục Hàng hải và đường thủy Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các nội dung liên quan tại đề án nghiên cứu nâng cao khả năng khai thác kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng và kết cấu hạ tầng bến cảng hiện hữu được Bộ GTVT ban hành tại quyết định 1731/2024.

Trong đó, Bộ Xây dựng lưu ý cục chỉ cho phép bến cảng tiếp nhận tàu khi đảm bảo an toàn cho hành khách, kết cấu công trình, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

Bộ Xây dựng cho phép doanh nghiệp thực hiện thí điểm đón tàu khách quốc tế tại cảng Sài Gòn - Hiệp Phước. Ảnh: Cảng Sài Gòn

Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước có trách nhiệm xây dựng phương án phân luồng hoạt động của hành khách, khai thác hàng tổng hợp và container tại bến cảng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách trong quá trình tiếp nhận tàu khách quốc tế.

Tuân thủ sự hướng dẫn của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục, tiếp nhận các tàu khách quốc tế vào, rời bến cảng.

Ngoài ra, công ty chịu mọi trách nhiệm trong quá trình thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại khu bến cảng Sài Gòn - Hiệp Phước nếu xảy ra sự cố; không yêu cầu Bộ Xây dựng đầu tư, nâng cấp luồng hàng hải, khu quay trở.

Cuối năm 2024, Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) cũng đã chấp thuận chủ trương cho phép bến cảng Sài Gòn - Hiệp Phước tiếp nhận tàu khách quốc tế Viking Orion. Tàu này có trọng tải 3.640DWT, chiều dài hơn 228m, rộng 28,8m, có khả năng chở hơn 1.400 hành khách và thủy thủ.