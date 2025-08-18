Người tham gia giao thông tại nút giao Ngã tư Đình, TP.HCM chú ý 18/08/2025 21:21

(PLO)- Trong thời gian khởi công dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao Ngã tư Đình, Phòng Cảnh sát giao thông-Công an TP.HCM khuyến nghị người dân khi tham gia giao thông qua khu vực này cần di chuyển chậm, chú ý quan sát.

Ngày mai (19-8), dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao Ngã tư Đình (tại khu vực giao lộ Đỗ Mười - Nguyễn Văn Quá, quận 12 cũ, TP.HCM) sẽ được khởi công.

Đây là khu vực có mật độ phương tiện giao thông cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra ùn tắc khi công trình xây dựng.

Khu vực Ngã tư Đình. Ảnh: ĐÀO TRANG

Do đó, để giảm ùn tắc, tránh xảy ra tai nạn giao thông khi đi qua khu vực thi công, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM khuyến nghị người dân cần di chuyển chậm, chú ý quan sát hệ thống biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, CSGT… không dừng, đỗ xe tại khu vực thi công gây cản trở giao thông. Bên cạnh đó, người dân có thể chọn các lộ trình khác thay thế để di chuyển.

Theo PC08, trong thời gian thi công, Đội CSGT An Sương sẽ duy trì bố trí lực lượng tại đây để điều tiết, hướng dẫn người dân, đảm bảo an toàn, thông suốt.

Khi xảy ra ùn tắc giao thông hoặc các sự cố trên đường, người dân có thể thông báo cho cơ quan chức năng thông qua trang Zalo “Phòng CSGT Công an TP.HCM” hoặc đường dây nóng của Phòng CSGT 0326.08.08.08 để được tiếp nhận và xử lý theo quy định.