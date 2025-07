Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm việc với 36 xã, phường của Bình Dương cũ 09/07/2025 15:20

Chiều 9-7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã đến phường Phú An (Bình Dương cũ) để khảo sát tình hình vận hành bộ máy và công tác giải quyết xử lý hồ sơ cho người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP. HCM, hỏi thăm cán bộ đang làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phú An.

Tại chuyến khảo sát, ông Được đã trao đổi, hỏi thăm lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên của phường Phú An về tình hình hoạt động sau hơn một tuần thực hiện sáp nhập, vận hành chính quyền 2 cấp.

Báo cáo với Chủ tịch Nguyễn Văn Được, lãnh đạo phường Phú An cho hay sau hơn một tuần vận hành chính thức, bộ máy đã đi vào hoạt động thuận lợi. Việc xử lý hồ sơ phục vụ cho người dân cũng đã dần đi vào ổn định, không gặp trục trặc.

Phường Phú An có dân số không đông, cũng không có khu công nghiệp nên số người người dân và doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính không tăng đột biến.

Bên cạnh đó, với mục tiêu nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú An được đi vào vận hành thử nghiệm từ ngày 16-6 nên khi đi vào vận hành chính thức từ ngày 1-7 cũng không gặp bỡ ngỡ hay khó khăn.

Sau khi khảo sát tại phường Phú An, ông Nguyễn Văn Được đã đến Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) khảo sát và làm việc với 36 phường, xã tại địa bàn Bình Dương cũ.

Phường Phú An có diện tích 36,796 km2 và dân số 53.936 người, được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của xã Phú An, phường Tân An và các khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6 của phường Hiệp An.

Một số hình ảnh Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đến khảo sát tại phường Phú An:

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phú An.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, trao đổi với cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phú An.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, trao đổi với cán bộ, công chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phú An.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, hỏi thăm người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phú An.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, hỏi thăm người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công (tỉnh Bình Dương cũ).