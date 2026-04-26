TP.HCM: Trang trọng lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 26/04/2026 12:33

(PLO)- Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 tại TP.HCM thu hút hàng ngàn người dân tham dự với nhiều hoạt động lễ hội phong phú.

Ngày 26-4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, TP.HCM), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026 và dâng hương, dâng hoa Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Lãnh đạo TP tham dự buổi lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Ảnh: HẢI NHI

Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để nhân dân cả nước hướng về cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công lao dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng, qua đó góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tri ân tiền nhân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết, trong tâm thức người Việt, các Vua Hùng là những bậc tiền nhân có công dựng nước Văn Lang.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Đây là nhà nước đầu tiên, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển dân tộc, trở thành tổ tiên chung của người Việt Nam.

Từ truyền thống đó, tinh thần đoàn kết, yêu nước và ý chí kiên cường đã trở thành sức mạnh giúp dân tộc vượt qua nhiều thử thách.

Kế thừa những giá trị ấy, TP.HCM tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: HẢI NHI

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Thành phố đặt mục tiêu trở thành đô thị dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, chính quyền số và xã hội số, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tại lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Ảnh: HẢI NHI

Tầm nhìn đến năm 2045, TP.HCM hướng tới phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch của châu Á; một thành phố hội nhập sâu rộng, phát triển bền vững, giàu bản sắc, với chất lượng sống cao cho người dân.

Người dân TP.HCM từ sáng sớm dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Có mặt từ khoảng 6 giờ 45 sáng tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng, bà Đỗ Thị Hương (phường Khánh Hội, TP.HCM) hòa vào dòng người về dâng hương trong không khí trang nghiêm, đông vui và rộn ràng.

﻿ Đông đảo người dân đổ về Đền tưởng niệm các Vua Hùng. Ảnh: HẢI NHI

Nhiều năm nay, bà Hương duy trì thói quen tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào mùng 10 tháng 3 âm lịch.

Các tiết mục văn nghệ được thể đặc sắc. Ảnh: HẢI NHI

Với bà, đây không chỉ là một nghi lễ truyền thống mà còn là dịp nhắc nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng, những bậc tiền nhân được tôn vinh là tổ tiên chung của dân tộc.

“Mỗi năm tôi đều cố gắng sắp xếp để đi, thắp nén hương tưởng nhớ và cầu mong đất nước phát triển, người dân ấm no, hạnh phúc hơn” - bà chia sẻ.

Đông đảo người dân dâng hương Giỗ tổ Hùng vương. Ảnh: HẢI NHI

Sáng nay, Minh Khoa (22 tuổi, ngụ phường Thủ Đức) cũng cùng nhóm bạn có mặt từ 6 giờ để tham dự lễ.

Khoa cho biết đây là lần thứ hai Khoa tham dự Lễ giỗ Giỗ Tổ tại TP.HCM. Sau lần trải nghiệm trước, anh chủ động rủ bạn bè cùng đi trong năm nay.

Nghi thức diễu hành và rước lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2026. Ảnh: HẢI NHI

“Đứng trong dòng người dâng hương, mình thấy rõ hơn ý nghĩa của việc hướng về cội nguồn, cũng nhắc bản thân sống có trách nhiệm hơn” - Khoa nói.

Người dân tham dự lễ Giỗ tổ Hùng vương. Ảnh: HẢI NHI

Nhiều hoạt động đặc sắc Trong khuôn khổ lễ Giỗ Tổ, nhiều hoạt động hội được tổ chức xuyên suốt như hội thi “Gói - nấu bánh chưng” lần thứ VIII, hội trại truyền thống “Tự hào nòi giống Tiên Rồng” lần thứ XVII, cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật, võ cổ truyền, múa rồng và trống hội phục vụ người dân, du khách. Hội thi bánh chưng thu hút các đơn vị tham gia gói, nấu, trang trí sản phẩm, đồng thời giao lưu, lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống. Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động còn có hội sách, gian hàng văn hóa dân gian, không gian ẩm thực chay miễn phí và trưng bày hình ảnh chủ đề “Phương Nam vọng về cội nguồn dân tộc”, tạo nên không gian lễ hội đậm sắc thái văn hóa truyền thống.