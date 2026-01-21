TP.HCM: Tuyển đặc cách chuyên gia, quản lý tập đoàn làm lãnh đạo, quản lý 21/01/2026 06:00

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất cơ chế tuyển dụng đặc cách với chuyên gia, nhà khoa học trẻ, nhà quản lý doanh nghiệp, xem xét bố trí chức danh lãnh đạo, quản lý và thực hiện ngay trong quý I-2026.

Đây là một trong những nội dung Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa kết luận liên quan đến một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ. Việc này nhằm cụ thể hóa Kết luận số 205-KL/TW ngày 7-11-2025 của Bộ Chính trị.

Đối tượng tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển

Về cơ chế tuyển dụng, Ban Thường vụ Thành ủy TP thống nhất tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển vào làm công chức, viên chức đối với hai nhóm đối tượng.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

Thứ nhất là nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm phó giáo sư, giáo sư; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực chiến lược, trọng điểm. Nhóm này cần có giải thưởng nghiên cứu quốc gia, quốc tế hoặc công trình nghiên cứu khoa học đóng góp cho sự phát triển của ngành, đơn vị, TP và đất nước. Đồng thời, họ phải có thành tích xuất sắc vượt trội, có phát minh, sáng chế hoặc giải pháp đột phá tạo ra giá trị cao.

Thứ hai là nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp tại các cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu, tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhóm này phải có chuyên môn sâu, thành tựu nổi bật phù hợp với lĩnh vực tuyển dụng và có kinh nghiệm quản lý cao đối với các chuyên ngành đặc thù từ 5 năm trở lên.

Bên cạnh đó, TP thực hiện xét tuyển đối với sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc tại các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước, đạt giải cao trong các cuộc thi uy tín cấp quốc gia hoặc quốc tế. Các đơn vị có thể ký hợp đồng lao động với các cá nhân trên để thu hút nhân lực chất lượng cao, gắn quyền lợi với kết quả công việc.

Xem xét bố trí chức danh lãnh đạo, quản lý

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng thống nhất cơ chế bố trí, sử dụng cán bộ. Người được thu hút vào làm công chức, viên chức sẽ được ưu tiên quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý. Họ được ưu tiên cử đi đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn trong và ngoài nước, kể cả khi chưa bảo đảm điều kiện về độ tuổi, chức danh quy hoạch.

Đối với sinh viên sau tuyển dụng, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tiếp sẽ được xem xét giao tập sự giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng mà không phải đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác, quy hoạch. Sau 1 năm tập sự, cấp có thẩm quyền sẽ đánh giá để bổ nhiệm chính thức.

Với nhà khoa học trẻ, chuyên gia đầu ngành và nhà quản lý doanh nghiệp, cấp có thẩm quyền có thể xem xét bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo, quản lý ngay cả khi chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

TP.HCM muốn tuyển dụng đặc cách chuyên gia, nhà khoa học nổi trội và xem xét, bố trí chức danh lãnh đạo, quản lý. Ảnh: PA.

Đặc biệt, cán bộ có thành tích đặc biệt xuất sắc được ưu tiên quy hoạch lãnh đạo mà không nhất thiết bảo đảm điều kiện về độ tuổi, trình độ lý luận chính trị. Họ có thể được xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức danh lãnh đạo liền kề hoặc vượt một cấp (từ tương đương cấp vụ trở xuống).

Chuyên gia hưởng phụ cấp tăng thêm tối thiểu 300%

Để thu hút nhân tài, TP.HCM thống nhất cơ chế đãi ngộ đặc biệt. Cán bộ có đóng góp quan trọng sẽ được bố trí hoặc hỗ trợ kinh phí thuê nhà ở công vụ, được ưu tiên cao nhất khi mua nhà ở xã hội và hỗ trợ phương tiện đi lại, chăm sóc sức khỏe.

Sinh viên sau tuyển dụng được hưởng 100% lương và phụ cấp tăng thêm tối thiểu 150% mức lương theo hệ số hiện hưởng trong 5 năm đầu.

Riêng nhà khoa học trẻ, chuyên gia đầu ngành và nhà quản lý doanh nghiệp được hưởng lương và phụ cấp tăng thêm hằng tháng tối thiểu 300% mức lương ở vị trí việc làm được tuyển dụng trong 5 năm. Họ cũng được áp dụng khung lương, thưởng đặc biệt theo thỏa thuận nếu có thành tích xuất sắc.