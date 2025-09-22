Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Hoàng Gia: Vì quyền lợi học viên 22/09/2025 09:33

(PLO)- Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và sát hạch lái xe hạng B (số tự động, số sàn), Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Hoàng Gia đã khẳng định vị thế trên thị trường, nhận được sự tin tưởng của đông đảo học viên.

Hiện trung tâm đang đầu tư mạnh về phương tiện, cơ sở vật chất hiện đại, phục vụ công tác đào tạo và sát hạch. Lý thuyết được giảng dạy trực tuyến, giúp học viên chủ động thời gian học tập.

Đội ngũ giáo viên, nhân viên giàu kinh nghiệm, tận tâm hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và giải đáp thắc mắc trong quá trình học. Tỷ lệ học viên thi đạt và được cấp giấy phép lái xe tại trung tâm hiện đạt trên 85%.

Không chỉ dừng ở việc giúp học viên có giấy phép lái xe, trung tâm còn chú trọng xây dựng kỹ năng lái xe chuẩn mực, đạo đức nghề lái, đồng thời trang bị kiến thức về luật giao thông và đặc điểm phương tiện, giúp học viên tự tin và an toàn hơn khi tham gia giao thông.

Tiêu chí hoạt động của trung tâm gồm:

· Trang bị kỹ năng lái xe và đạo đức nghề nghiệp.

· Thời gian học tập linh hoạt.

· Hiểu biết và chấp hành đúng Luật Giao thông đường bộ.

· Học và thi đạt kết quả cao.