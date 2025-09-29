Tuyên án tài xế xe tải cán 2 lần qua người đi xe máy trên Quốc lộ 51 ở Đồng Nai 29/09/2025 15:24

(PLO)- Sau khi xem xét các tình tiết có trong hồ sơ vụ án, lời khai tại toà, HĐXX đã tuyên án đối với tài xế trong vụ án xe tải cán 2 lần qua người đi xe máy trên Quốc lộ 51 ở Đồng Nai.

Ngày 29-9, sau một thời gian dài tạm dừng, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Đồng Nai tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Minh Tân (29 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về tội “Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại khoản 1, Điều 260 Bộ luật hình sự.

Lời khai của người làm chứng

Tại toà, đại diện VKS công bố cáo trạng: Trưa ngày 28-8-2024, Tân lái ô tô tải loại 15 tấn chở Nguyễn Văn Được là phụ xe đi trên Quốc lộ 51 hướng từ tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (cũ) về Đồng Nai. Lúc này trời đang mưa, Tân bật xi nhan bên phải rẽ vào cây xăng thì xảy ra va chạm với xe máy do anh Tô Hoàng Dũng (39 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển đi cùng chiều.

Cú va chạm khiến anh Dũng ngã xuống, bị bánh xe trước bên phải xe ô tô cán qua người. Tài xế Tân dừng ô tô lại nhưng không quan sát thấy nạn nhân và xe máy đang nằm dưới gầm xe. Nghi ô tô bị sập cống nên Tân lái xe đi tiếp vào khu vực cây xăng khiến bánh sau ô tô cán thêm lần nữa vào người anh Dũng làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Người làm chứng, tài xế lái xe tải phía sau xe gây tai nạn là ông Lê Đình Chinh khai tại toà, xe tải của ông chạy song song với bị hại Tô Hoàng Dũng và có thấy xe tải của Tân đang xi nhan rẽ phải vào cây xăng thì va chạm xe máy của anh Dũng. Ông thấy xe tải của Tân dừng lại 7- 10 giây thì có cán thêm một lần nữa qua người nạn nhân.

Còn nhân chứng Huỳnh Thanh Đăng (bảo vệ cây xăng) cho biết, đứng cách hiện trường khoảng 20m. Ngay khi xe tải cán qua nạn nhân lần đầu, ông Đăng la lên, giơ tay cảnh báo nhưng tài xế có nghe được hay không thì ông không chắc.

Bị cáo Đỗ Minh Tân tại toà sơ thẩm. Ảnh: VŨ HỘI.

Trả lời HĐXX, bị cáo Tân khai, gương cầu lồi bao quát rộng nhưng do trời mưa mù không thấy xe máy nên xảy ra tai nạn khi rẽ phải. Tài xế Tân khẳng định không nghe tiếng va chạm mà chỉ nghĩ cán trúng đá to và không nghĩ có người nằm dưới bánh xe. Lúc rẽ vào trong lề đường thấy gồ ghề, bị cáo nói với phụ xe “sụp nắp cống rồi” và chạy tiếp.

Về tốc độ xe lúc chuyển hướng rẽ phải vào trong, Tân khai tốc độ khoảng 30km/h. Thế nhưng chủ tọa phiên tòa đưa thông tin trích xuất, vận tốc xe lên tới 49km/h thì bị cáo Tân lý giải “xe bị cáo rớt công tơ mét, chỉ cảm nhận bằng tua máy”.

Trong phần luận tội, đại diện VKS nhận định hành vi của bị cáo vô ý nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng cho bị hại, cần mức án tương xứng để răn đe. Tuy nhiên bị cáo cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét áp dụng khoan hồng khi lượng hình. Từ đó, VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Tân mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Nói lời sau cùng tại phiên tòa, Tân bày tỏ rất hối hận, do thiếu quan sát gây ra hậu quả ngày hôm nay. Bị cáo là lao động chính trong gia đình, cha mẹ lớn tuổi nên mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm về với gia đình, trở thành người có ích cho xã hội.

Phải bồi thường và cấp dưỡng cho mẹ bị hại 5 triệu đồng/tháng

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định bị cáo Tân là tài xế nên hiểu nguyên tắc khi điều khiển xe phải tuyệt đối an toàn, chú ý quan sát khi chuyển hướng rẽ phải. Hành vi của bị cáo đã tước đi mạng sống của bị hại nên cần cách ly khỏi xã hội để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Nhất là trong thời điểm hiện nay loại tội phạm này đang có chiều hướng gia tăng.

Tuy nhiên, bị cáo không có tình tiết tăng nặng nhưng có các tình tiết giảm nhẹ: thành khẩn khai báo, có tác động gia đình cùng khắc phục số tiền 50 triệu đồng, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, có đơn xác nhận của địa phương. Sau khi phạm tội đã ăn năn, hối cải, tích cực bồi thường, khắc phục hậu quả.

Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Minh Tân mức án 2 năm 6 tháng tù giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Phạt bổ sung cấm hành nghề 2 năm sau khi chấp hành xong bản án.

Về phần bồi thường dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo và bị đơn dân sự liên đới bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 720 triệu đồng. Đồng thời, cấp dưỡng cho mẹ bị hại gần 5 triệu đồng/tháng cho đến khi bà qua đời.