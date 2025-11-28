Vàng đang 'ngủ đông' trước khi bước vào chu kỳ tăng mới? 28/11/2025 09:31

(PLO)- Giá vàng trong nước đi ngang giữa lúc thị trường quốc tế trầm lắng. Nhưng phía sau sự yên ắng là những chuyển động cấu trúc lớn, mở đường cho một chu kỳ tăng giá bền bỉ.

Sáng nay (28-11), giá vàng trong nước đi ngang phiên thứ hai liên tiếp trong bối cảnh thị trường vàng quốc tế vừa bước vào kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn. Hiện giá vàng thế giới dừng lại ở mức 4.155 USD/ounce, tương đương khoảng 132,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).

Vàng miếng SJC vênh 21 triệu đồng/lượng so với thế giới

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn 9999 mở cửa phiên giao dịch nhưng không thay đổi. Công ty SJC giữ nguyên giá vàng miếng ở mức 151,4 - 153,4 triệu đồng/lượng (mua - bán); vàng nhẫn 149 - 151,5 triệu đồng/lượng.

Với mức này, vàng miếng SJC đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 21 triệu đồng, vàng nhẫn 9999 cao hơn 19 triệu đồng/lượng. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giữ nguyên giá bán vàng miếng SJC ở 153,4 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999 của Công ty SJC đắt hơn 19 triệu đồng mỗi lượng so với thế giới. Ảnh:T.L

Thị trường vàng quốc tế thời gian qua chưa thể bứt phá khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 liên tục thay đổi. Hiện sự chú ý tập trung vào chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và diễn biến của đồng USD. Theo các chuyên gia, sự giằng co này có thể kìm hãm giá vàng đến cuối năm.

Bà Roukaya Ibrahim, Chiến lược gia hàng hóa trưởng tại BCA Research, cho biết tổ chức này duy trì quan điểm trung lập với vàng trong ba tháng tới. Nguyên nhân do sự bất định xoay quanh lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed.

Phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell về việc hạ lãi suất không “chắc chắn” đã làm thị trường hạ nhiệt. Điều này hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu, tạo sức ép lên kim loại quý. Tuy nhiên, cán cân kỳ vọng đang dần thay đổi.

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed cắt giảm lãi suất vào tháng tới hiện vượt 80%. Nhờ đó, giá vàng trụ vững trên vùng hỗ trợ 4.000 USD/ounce và đang thử thách ngưỡng kháng cự quan trọng quanh 4.160 USD/ounce.

Vàng bước vào “siêu chu kỳ”?

Ngân hàng Wells Fargo (Mỹ) nhận định khi chi phí cơ hội giảm, trật tự thị trường dịch chuyển, vàng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng bền bỉ. Kim loại này không còn chỉ là tài sản phòng thủ mà là trụ cột chiến lược trong danh mục đầu tư.

Giá kim loại quý trên trường quốc tế có thể tiếp tục đi ngang, nhưng có thể sẽ tăng mạnh trong năm 2026. Ảnh minh họa

Trao đổi với Kitco News, ông Sameer Samana, Trưởng bộ phận Cổ phiếu toàn cầu và Tài sản thực của Viện Đầu tư Wells Fargo, khẳng định: "Thị trường vàng thế giới đang trải qua nhịp điều chỉnh ngắn hạn nhưng xu hướng tăng chưa hề bị phá vỡ. Chưa xuất hiện rào cản nào đủ sức làm chệch quỹ đạo tăng giá của vàng".

Theo ông, khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng 12 là rất cao. Nếu không, lộ trình này cũng chỉ lùi sang tháng 1-2026 và vẫn đi theo chu kỳ nới lỏng tiền tệ. Lãi suất thực đi xuống giúp chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng giảm theo, khiến kim loại quý hấp dẫn hơn.

Cùng với đó là áp lực suy yếu của đồng USD. Chỉ số DXY đã mất gần 15% từ đỉnh 110 điểm xuống quanh ngưỡng 96 điểm và đang có dấu hiệu hụt hơi. Ông Samana dự đoán trong 12–15 tháng tới, kịch bản đồng bạc xanh phục hồi mạnh rất khó xảy ra, tạo tín hiệu tích cực cho giá vàng.

Ông Samana phân tích thêm rằng không chỉ chính sách tiền tệ, cấu trúc dòng vốn toàn cầu cũng đang thay đổi. Nhà đầu tư ngày càng khó tìm thấy giá trị đa dạng hóa thực sự từ cổ phiếu, đặc biệt là nhóm cổ phiếu. Tiền điện tử từng được xem là lựa chọn thay thế để phân tán rủi ro cũng đang đánh mất sức hút.

"Những năm gần đây, vàng thậm chí thể hiện mức sinh lời vượt trội so với thị trường cổ phiếu nhưng phần lớn nhà đầu tư lại không nhận ra", ông Samana nói.

Cốt lõi vấn đề nằm ở sự thay đổi cấu trúc chính sách. Khi Fed chuyển ưu tiên từ kiềm chế lạm phát sang bảo vệ thị trường lao động, trái phiếu dần mất đi vai trò “lá chắn” truyền thống. Trong môi trường lạm phát neo quanh mức 3%, vàng đang nổi lên như lựa chọn hợp lý.

"Xu hướng phi đôla hóa đang diễn ra âm thầm nhưng bền bỉ. Trong môi trường các quốc gia ưu tiên tăng trưởng thay vì siết chặt kỷ luật tài chính, vàng càng khẳng định vai trò tài sản trú ẩn then chốt", ông Samana nhấn mạnh.