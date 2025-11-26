Giá vàng sẽ ra sao trong năm 2026? 26/11/2025 12:00

(PLO)- Đà tăng của giá vàng dự kiến tiếp tục trong năm mới, nhưng nhà đầu tư cần cẩn trọng trước các kịch bản đảo chiều.

Hội đồng Vàng thế giới (WGC) nhận định một đợt tăng giá mạnh mẽ hơn có thể xảy ra. Nguyên nhân đến từ sự kết hợp giữa lợi suất thực tế giảm tại các nền kinh tế lớn, bất ổn địa chính trị gia tăng và lực mua tiếp diễn từ các ngân hàng trung ương toàn cầu.

Các yếu tố này củng cố vai trò của vàng như công cụ phòng hộ chiến lược toàn cầu.

Theo WGC, biên độ tăng giá vàng năm 2026 phụ thuộc vào căng thẳng địa chính trị, lạm phát và động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giá vàng được dự báo có thể vượt 5.000 USD/ounce (tương đương 160 triệu đồng/lượng) trong năm sau.

Tổ chức Bloomberg Professional Services, đánh giá vàng đang trải qua xu hướng tăng kéo dài và ổn định nhất trong hai năm qua. Động lực đến từ lo ngại lạm phát, bất ổn kinh tế và hoạt động mua vào lớn từ các ngân hàng trung ương.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích cho rằng đà tăng không thể kéo dài mãi. Năm 2026 có thể là thời điểm giá vàng chững lại hoặc đảo chiều. Các kịch bản tiềm năng gồm tiếp tục tăng cao, giảm mạnh hoặc đi ngang nhiều năm như quá khứ.

Nhà đầu tư đang cân nhắc mua vào cần hiểu rõ vai trò của vàng trong chiến lược tổng thể. Nếu tìm kiếm công cụ phòng hộ chống lạm phát hoặc biến động thị trường, vàng vẫn là lựa chọn. Dù vậy, kênh đầu tư này cũng đi kèm rủi ro như mọi khoản đầu tư khác.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên bắt đầu bằng việc sở hữu một phần nhỏ hoặc áp dụng chiến lược bình quân giá. Việc tích lũy dần theo thời gian sẽ hiệu quả hơn cố gắng chọn đúng thời điểm thị trường một cách hoàn hảo.