Lý do người mua vàng cần theo sát thông tin này 25/11/2025 13:54

​(PLO)- Người mua vàng sớm chứng kiến giá kim loại quý này tăng tốc khi các thông tin về dự trữ thực tế của Trung Quốc được hé lộ.

Theo báo cáo mới từ El Pais (Tây Ban Nha), lượng vàng mà Trung Quốc mua vào "ngoài sổ sách" có thể cao gấp 10 lần so với số liệu chính thức. Điều này khiến dự trữ thực tế của "gã khổng lồ" châu Á chỉ đứng sau Mỹ.

​Các nhà phân tích của El Pais cho biết giá vàng đang đạt mức cao kỷ lục. Trung Quốc được xem là một trong những "người chơi vô hình" chính đứng sau đà tăng mạnh mẽ này.

​Kim loại quý này đã tăng giá hơn 40% trong năm 2025 và đạt đỉnh 4.380 USD/ounce vào tháng 10-2025. Đà tăng diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng trung ương mạnh tay bổ sung dự trữ vàng để đảm bảo an toàn tài chính.

Ông Michael Haigh, Giám đốc toàn cầu về nghiên cứu hàng hóa tại Société Générale, nhận định việc tích lũy vàng là một cách để bảo vệ tiền tệ. Chiến lược mua vàng của Trung Quốc bắt đầu không lâu sau khi phương Tây phong tỏa tài sản của Nga ở nước ngoài.

​Các quốc gia lo ngại những biện pháp tương tự có thể áp dụng với mình nên đã gia tăng mua vàng cho dự trữ ngoại hối.

​Theo dữ liệu chính thức từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), tính đến cuối tháng 10, nước này đã mua vàng trong 12 tháng liên tiếp với 2.304 tấn, chiếm 8% tổng dự trữ ngoại hối.

​Tuy nhiên, Hiệp hội Thị trường bán buôn vàng thỏi Nhật Bản (JBMA) cho rằng dữ liệu chính thức đã báo cáo có thể thấp hơn nhiều so với quy mô thực tế.

​JBMA ước tính tổng dự trữ của PBOC vào khoảng 5.000 tấn vàng, gấp hơn hai lần số liệu công bố. Nếu con số này chính xác, Trung Quốc sẽ vươn lên vị trí thứ hai về dự trữ vàng, tiến gần hơn mức 8.133 tấn của Mỹ. Động thái này nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.

​Ngân hàng Société Générale dự báo giá vàng sẽ vượt mốc 5.000 USD trong dài hạn. Nguyên nhân là do PBOC và các ngân hàng trung ương khác mua chậm để tránh làm thị trường quá nóng, qua đó đẩy giá vàng lên cao bền vững.