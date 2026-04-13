VIB Privilege Banking, chuẩn mực mới cho ngân hàng ưu tiên 13/04/2026 09:25

(PLO)- Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa ra mắt VIB Privilege Banking – ngân hàng ưu tiên với chuẩn mực mới: đặt linh hoạt, cá nhân hóa và đặc quyền xứng tầm làm nền tảng cốt lõi, từ đó đồng hành cùng khách hàng ưu tiên làm chủ thời cuộc.

Thị trường tài sản tư nhân tại Việt Nam tăng trưởng mạnh, quy mô tài sản tài chính cá nhân dự kiến đạt khoảng 600 tỷ USD vào năm 2027 (theo McKinsey), cùng sự phát triển của kinh tế số và mức độ ứng dụng công nghệ ngày càng cao, cách người Việt tích lũy tài sản, ra quyết định và kiến tạo tương lai đang thay đổi rõ rệt.

Nhóm khách hàng giàu có vì thế đối mặt với nhiều bài toán tài chính cùng lúc như quản lý dòng tiền, đầu tư, tích lũy và bảo vệ tài sản. Trong bối cảnh đó, VIB Privilege Banking ra đời nhằm thiết lập chuẩn mực mới cho ngân hàng ưu tiên. Không chỉ mở rộng đặc quyền, VIB lựa chọn xây dựng một hệ giải pháp tài chính giúp khách hàng vận hành dòng tiền linh hoạt, sẵn sàng trước biến động và làm chủ thời cuộc.

VIB Privilege Banking ra đời, thiết lập chuẩn mực mới cho ngân hàng ưu tiên (Ảnh: VIB)

VIB Privilege Banking: Hệ giải pháp tài chính vận hành theo ba giá trị Dynamic – Unique – Exclusive

Chia sẻ về định hướng của VIB Privilege Banking, bà Tường Nguyễn – Phó Tổng Giám đốc VIB cho biết: “Với VIB Privilege Banking, chúng tôi kiến tạo một hệ giải pháp tài chính vận hành theo ba giá trị: Dynamic – luôn thích ứng theo từng nhịp sống khách hàng; Unique – cá nhân hóa để mỗi hành trình tài chính mang dấu ấn riêng; và Exclusive – nơi đặc quyền không chỉ có quyền lợi, mà là cảm giác được thấu hiểu và đồng hành dài lâu. Đó cũng là cách VIB định nghĩa lại ngân hàng ưu tiên và đồng hành cùng khách hàng làm chủ thời cuộc.”

Từ cách tiếp cận đó, VIB Privilege Banking được phát triển như một hệ giải pháp tài chính xoay quanh khách hàng, trong đó tính linh hoạt đóng vai trò nền tảng.

Ở khía cạnh Dynamic, hệ tài chính được tổ chức thành ba lớp: dòng tiền – tích lũy – đầu tư. Dòng tiền nhàn rỗi sinh lời hằng ngày qua tài khoản Siêu Lợi Suất nhưng vẫn sẵn sàng chi tiêu; lớp tích lũy (iDepo, Hi-Depo) giúp bảo toàn và linh hoạt kế hoạch trung – dài hạn; lớp đầu tư mở rộng cơ hội qua đối tác như Prudential, Kafi. Ba lớp vận hành đồng thời tạo cấu trúc tài chính liền mạch, linh hoạt.

Dynamic cũng mở rộng sang chi tiêu: thẻ VIB Priority/Premier Signature hoàn tiền tới 5%, ưu đãi phòng chờ và làn ưu tiên sân bay, phí ngoại tệ 1%, phù hợp khách thường xuyên di chuyển quốc tế.

VIB Privilege Banking - Hệ giải pháp tài chính vận hành theo ba giá trị Dynamic - Unique - Exclusive (Ảnh: VIB).

Trong quản lý tài sản, VIB tập trung vào cấu trúc nguồn vốn với các giải pháp linh hoạt. Khách hàng có thể chủ động thời gian trả gốc, tận dụng ân hạn để triển khai đầu tư song song; phương án trả nợ cũng điều chỉnh theo dòng tiền thực tế, tránh áp lực tài chính. Với hạn mức tài trợ lên đến 500 tỷ đồng, khách hàng dễ dàng điều tiết dòng tiền và duy trì cân bằng tài chính tổng thể.

Với định vị Unique và Exclusive, VIB Privilege Banking tập trung vào trải nghiệm cá nhân hóa. Trên nền tảng MyVIB, không gian Ownrora dành riêng cho khách hàng ưu tiên cho phép quản lý tài chính toàn diện, đồng thời gợi ý phân bổ tài sản theo dòng tiền và khẩu vị rủi ro, bám sát mục tiêu từng cá nhân.

Trong chi tiêu hằng ngày, khách hàng được hỗ trợ lựa chọn thẻ phù hợp theo hành vi sử dụng, đồng thời theo dõi tài chính thông qua các dashboard trực quan. Các yếu tố cá nhân hóa như số tài khoản theo yêu cầu hay quà tặng riêng biệt cũng được tích hợp, tạo nên trải nghiệm mang dấu ấn cá nhân rõ nét.

Chạm ánh Cực quang: Hành trình cho người làm chủ thời cuộc

Đánh dấu cột mốc ra mắt, VIB tổ chức sự kiện trải nghiệm Aurora tại Việt Nam, một không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác, tái hiện tinh thần chuyển động và độc bản của khách hàng VIB Privilege Banking.

Những khách hàng đầu tiên còn nhận được bộ tặng phẩm phiên bản giới hạn Aurora, gồm khăn lụa tơ tằm thủy ấn từ bàn tay nghệ sĩ Đặng Tố Anh với mỗi chiếc là một họa tiết độc nhất - không lặp lại, kết hợp nhẫn khăn đính đá Swarovski nhập từ Áo. Đặc biệt, những khách hàng hạng Premier đầu tiên còn được trao tặng thẻ Signature kim loại mạ vàng giới hạn.

VIB Privilege Banking được xây dựng trên ba giá trị xuyên suốt Dynamic – Unique – Exclusive - với nền tảng công nghệ, dữ liệu và sự đồng hành của đội ngũ chuyên biệt, VIB hướng đến việc giúp khách hàng ưu tiên không chỉ quản lý tài sản hiệu quả mà còn tự tin đưa ra quyết định, chủ động nắm bắt cơ hội và làm chủ thời cuộc theo cách riêng.