Vikki đã trao thưởng cho nhiều khách hàng ‘Mở tài khoản Vikki An sinh – Nhận quà mừng Quốc khánh’ 31/08/2025 16:30

(PLO)- Dù mới diễn ra từ 29-8, nhưng chương trình “Mở tài khoản Vikki An sinh – Nhận quà mừng Quốc khánh” của Ngân hàng Số Vikki đã tìm ra khách hàng thứ 10.000 trúng thưởng 1 lượng vàng SJC.

Khách hàng Trần Thanh Phan tại Bạc Liêu trên sóng Livestream của Ngân hàng Số Vikki.

Sáng ngày 31-8, khách hàng thứ 10.000 mở tài khoản Vikki trú tại Bạc Liêu đã trúng thưởng 1 lượng vàng SJC đầu tiên trong chương trình Mở tài khoản Vikki, Nhận quà mừng Quốc khánh từ 1 chỉ vàng đến 10 lượng vàng từ Ngân hàng Số Vikki.

Theo đó, từ 21h00 ngày 29-8-2025, bên cạnh quà tặng 100.000 đồng từ Chính phủ được chuyển qua ứng dụng VNeID, khách hàng mở mới tài khoản Vikki sẽ có cơ hội nhận thêm nhiều phần quà đặc biệt từ 1 chỉ vàng đến 10 lượng vàng SJC với tổng giá trị quà tặng lên tới 20 tỷ đồng.

● 10 LƯỢNG VÀNG trị giá 1,3 tỷ đồng cho Khách hàng thứ 1 triệu.

● 1 LƯỢNG VÀNG trị giá 130 triệu đồng cho khách hàng thứ 10 ngàn và 100 ngàn.

● 1 CHỈ VÀNG trị giá 13 triệu đồng cho khách hàng thứ 1 ngàn - 2 ngàn - 3 ngàn. Tổng cộng đến 997 CHỈ VÀNG!

Trước đó vào ngày 30-8, đã có 9 khách hàng đến từ cả 3 miền Bắc - Trung - Nam trên cả nước nhận thêm 1 chỉ vàng từ Vikki gửi tặng bên cạnh 100 ngàn từ Chính phủ. Còn 900 phần quà từ 1 chỉ vàng và 10 lượng vàng sẽ được trao tặng trong các ngày kế tiếp của chương trình.

Các khách hàng nhận quà từ "Mở tài khoản Vikki An sinh – Nhận quà mừng Quốc khánh" chia sẻ niềm vui đến Ngân hàng Số Vikki khi biết tin nhận quà.

Ngân hàng Số Vikki cũng sẽ tổ chức livestream hướng dẫn mở tài khoản Vikki An sinh – hỗ trợ nhận tiền an sinh qua VNeID và quà tặng vàng vào lúc 11:00 sáng hàng ngày, từ nay cho đến hết ngày 3-9-2025. Đặc biệt, hướng tới chào mừng Đại lễ Quốc gia, Ngân hàng số Vikki sẽ tổ chức chương trình Mega Livestream đặc biệt vào tối ngày 31-8, từ 19h00 đến 24h00, phát trực tiếp trên Fanpage Ngân hàng Số Vikki.

Danh sách khách hàng nhận quà tặng vàng sẽ tiếp tục được công khai, cập nhật liên tục trên website và fanpage chính thức của Ngân hàng Số Vikki.

Thông qua chương trình “Mở tài khoản Vikki An sinh – Nhận quà mừng Quốc khánh”, Ngân hàng số Vikki tự hào đồng hành cùng chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, khẳng định cam kết trở thành ngân hàng số vì cộng đồng, mang lại giá trị thiết thực và lan tỏa tinh thần an sinh xã hội trong dịp lễ trọng đại của đất nước.

Đặc biệt, là một Ngân hàng Số vì cộng đồng, Vikki cũng sẽ trao 1.100 ĐIỆN THOẠI Samsung 5G dành cho các hộ dân khó khăn - hỗ trợ thiết thực để nhận quà từ Chính Phủ trên VNeID.

Đại diện Ngân hàng Số Vikki trao tặng quà điện thoại thông minh cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Nai.

Quý Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin về chương trình cũng như cách liên kết tài khoản Vikki An sinh trên ứng dụng VNeID, thông qua Hotline 1900 6608 và 212 Chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng Số Vikki trên toàn quốc.