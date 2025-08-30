Chính sách an sinh dịp Lễ 2-9: Động lực để Vikki Bank tiếp tục lan toả niềm vui đến khách hàng 30/08/2025 16:52

(PLO)- Mừng Tết Độc Lập - Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2-9 năm nay, niềm vui càng thêm ý nghĩa khi mọi người dân trên cả nước được đón nhận sự quan tâm đặc biệt từ Đảng và Chính phủ với chính sách an sinh xã hội thiết thực.

Trong hành trình nối dài niềm vui ấy, các ngân hàng vinh dự là cầu nối đưa chính sách an sinh xã hội của Đảng và Chính phủ đến gần với nhân dân. Trong đó, Vikki Bank – ngân hàng số thế hệ mới đã tiên phong hưởng ứng, triển khai chương trình tri ân đặc biệt.

Vikki Bank tặng khách hàng vàng SJC và điện thoại thông minh

Theo đó, Vikki Bank mang đến cho khách hàng và người dân chương trình ưu đãi đặc biệt “Mở tài khoản Vikki an sinh – Nhận quà mừng Quốc khánh”. Đây là lời tri ân ý nghĩa của một ngân hàng số thế hệ mới, ra mắt từ tháng 2-2025 nhưng đã nhanh chóng vươn lên mạnh mẽ và khẳng định vị thế trong lòng người dân.

Từ 21h00 ngày 29-8-2025, bên cạnh khoản hỗ trợ 100.000 đồng từ Đảng và Nhà nước chuyển trực tiếp qua ứng dụng VNeID, khách hàng mở mới tài khoản tại Vikki Bank sẽ có cơ hội nhận thêm: Hơn 1.000 chỉ vàng SJC cho khách hàng mở mới tài khoản ở các mốc 1 ngàn, 2 ngàn, 3 ngàn…; 1 lượng vàng SJC cho khách hàng thứ 10 ngàn và 100 ngàn; 10 lượng vàng SJC (trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng) cho khách hàng may mắn thứ 1 triệu.

Đồng thời, 1.100 điện thoại Samsung 5G sẽ được Vikki Bank trao tặng cho các hộ gia đình khó khăn, giúp bà con có phương tiện kết nối trực tiếp để nhận quà Quốc khánh và tiếp cận chính sách an sinh qua VNeID.