Vụ cấp sai đất công ở quận Tân Bình: 2 cựu cán bộ được VKS đề nghị cho hưởng án treo 24/09/2025 16:31

Ngày 24-9, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo là cựu cán bộ quận Tân Bình, TP.HCM (nay là phường Tân Bình, TP.HCM) trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại địa phương này.

Phiên toà phúc thẩm được mở do có kháng cáo xin giảm nhẹ của các bị cáo Phạm Thái Học và Võ Trung Dũng (cựu công chức địa chính - xây dựng phường 5, quận Tân Bình); kháng cáo xin hưởng án treo của hai bị cáo Nguyễn Văn Thuyết cựu giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ quận Tân Bình), Trần Văn Tâm (cựu trưởng phòng TN&MT quận Tân Bình) và kháng cáo kêu oan của bị cáo Nguyễn Thanh Lâm (cựu phó chủ tịch UBND phường 5, quận Tân Bình).

Sau một ngày xét xử HĐXX quyết định sẽ nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào ngày 29-9.

Bị cáo Nguyễn Văn Thuyết và Trần Văn Tâm là hai bị cáo được VKS đề nghị cho hưởng án treo. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Khai tại toà, bị cáo Lâm cho biết thời điểm ký giấy xác nhận nhà đất là mới nhận nhiệm vụ Phó chủ tịch UBND phường 5, quận Tân Bình, phụ trách lĩnh vực kinh tế đô thị, không được phân công quản lý theo dõi các tài sản công trên địa bàn.

Khi hồ sơ từ bị cáo Dũng (cán bộ địa chính) trình lên thì bị cáo chỉ có 1 ngày để xem xét, trong hồ sơ đã đủ các giấy tờ cần thiết theo quy định, cộng thêm công việc rất nhiều nên việc ký xác nhận là thực hiện theo quy trình cấp Giấy chứng nhận. Bị cáo này cũng cho biết với nhiệm vụ và quyền hạn của mình tại cấp phường và quy trình ISO cấp giấy chứng nhận thì bản thân mình không kiểm tra xem được nhà đất tại địa chỉ 318/82 Phạm Văn Hai có thuộc danh mục tài sản công hay không.

Tương tự, bị cáo Tâm cũng cho biết khi hồ sơ từ các bước trước chuyển qua Phòng Tài nguyên và Môi trường thì các cơ quan xử lý trước đó phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của bộ hồ sơ.

"Phòng TN&MT khi kiểm tra đủ thành phần sẽ làm tờ trình để UBND quận cấp giấy chứng nhận. Khi hồ sơ từ bộ phận khác chuyển đến bị cáo thì trong hồ sơ không có đơn vị nào xác nhận là nhà đất thuộc diện đất công, hồ sơ đủ thành phần, đủ xác nhận của các bước trước đó trong quy trình ISO nên bị cáo trình để cấp giấy chứng nhận"- bị cáo Tâm khai.

Trong phần phát biểu quan điểm của đại diện VKS cho biết bản án sơ thẩm xác định hành vì phạm tội của các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Hành vi gian dối của hai bị cáo Học và Dũng cộng thêm việc bỏ qua thiếu sót trong bộ hồ sơ cấp giấy chứng nhận của mỗi bị cáo trong quy trình xử lý đã dẫn đến việc giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tài sản nhà nước cho tư nhân làm thất thoát hơn 14 tỉ đồng.

Về kháng cáo của các bị cáo Thuyết và Tâm, các bị cáo này đã chủ động khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích trong công tác và có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên VKS đã đề nghị HĐXX cho hai bị cáo này được hưởng án treo. Đối với kháng cáo của các bị cáo Học, Dũng và Lâm thì đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX cân nhắc giảm nhẹ.