Vụ cô gái thuê mặt bằng bị chủ nhà hành hung: Dấu hiệu của tội gì? 28/08/2025 16:31

(PLO)- Theo luật sư, hành vi hành hung cô gái thuê mặt bằng của chủ nhà có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích...

Như PLO đã đưa tin, Công an TP.HCM đang làm rõ vụ người đàn ông hành hung cô gái thuê mặt bằng kinh doanh quán ăn trên đường Trường Chinh, phường Tân Bình, TP.HCM.

Trước đó, ngày 25-8, mạng lan truyền clip ghi lại cảnh một cô gái bị hành hung trong quán ăn trên đường Trường Chinh (phường Tân Bình, TP.HCM).

Theo đó, cô gái đang chuẩn bị đồ đạc trong quán, một người đàn ông không mặc áo bước vào liên tục chất vấn về việc bị mất trộm rồi bất ngờ lao tới đánh liên tiếp.

Nạn nhân chạy ra cửa thì tiếp tục bị đẩy ngã xuống sàn và bị đánh thêm. Vụ việc chỉ dừng lại khi một phụ nữ bên ngoài phát hiện, hô hoán. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là người thuê mặt bằng kinh doanh quán ăn, còn người hành hung là chủ nhà. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn thuê mướn mặt bằng.

Vụ việc được camera ghi lại.

Dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích

Nhận định về vụ việc, Luật sư Đặng Kim Chinh, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết trước tiên phải khẳng định hành vi của người đàn ông là vi phạm pháp luật, đã xâm hại đến sức khoẻ của người khác.

Người đàn ông đã có hành vi gây thương tích cho người khác, nên căn cứ khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021 thì người này có thể bị xử phạt từ 5-8 triệu đồng về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự).

Về trách nhiệm hình sự, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017, 2025) quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Trường hợp kết quả giám định tỉ lệ thương tật dưới 11% thì vẫn có thể xử lý hình sự nếu thuộc một trong các trường hợp như: Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm; đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai; có tính chất côn đồ...

Hiện nay, chưa có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể thế nào là “có tính chất côn đồ” tại điểm i khoản 1 Điều 134 BLHS, trong khi đây là tình tiết quan trọng để xác định tội danh khi tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 11%.

Tuy nhiên, có hướng dẫn về “côn đồ” dành cho tình tiết tăng nặng “phạm tội có tính chất côn đồ” theo điểm d khoản 1 Điều 52 BLHS.

Cụ thể, theo Mục 6.2.2.4 Sổ tay Thẩm phán 2023: “Côn đồ” được hiểu là “hành động của người coi thường pháp luật, sẵn sàng dùng vũ lực, thích dùng vũ lực để uy hiếp người khác, vô cớ hoặc chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt xâm phạm sức khoẻ, tính mạng, danh dự người khác, gây gổ hoặc hành hung một cách vô cớ hoặc vì duyên cớ nhỏ nhặt.”.

Như vậy, việc xác định hành vi có tính chất côn đồ hay không cần được điều tra chi tiết, làm rõ mức độ mâu thuẫn, mức độ nghiêm trọng và tính chất của hành vi so với mục đích gây hại.

Căn cứ Điều 155 BLTTHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2025), bị hại có quyền yêu cầu khởi tố vụ án hình sự về tội quy định tại khoản 1 Điều 134 BLHS. Vụ án chỉ được đình chỉ nếu nạn nhân tự nguyện rút yêu cầu khởi tố; trường hợp rút yêu cầu do ép buộc hoặc cưỡng bức thì nạn nhân vẫn có quyền yêu cầu khởi tố lại.

Tranh chấp việc thuê mặt bằng, xử lý sao?

Theo thông tin ban đầu thì nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn thuê mướn mặt bằng. Từ đây, nhiều bạn đọc cũng có thắc mắc về việc nếu có mâu thuẫn về việc thuê mặt bằng thì xử lý thế nào.

Luật sư Đặng Kim Chinh cho biết, nếu có tranh chấp, các bên có thể khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền (trường hợp này có thể là Tòa án nhân dân khu vực 4 TP. HCM).

Theo luật sư, hành vi hành hung đối với người thuê được xem là hành vi trực tiếp cản trở hoạt động kinh doanh – tức mục đích chính của việc thuê mặt bằng không đạt. Do đó, bên cho thuê có thể bị xác định là đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng theo khoản 2 Điều 423 Bộ luật Dân sự 2015.

Quy định này nêu rõ: “Vi phạm nghiêm trọng là việc không thực hiện đúng nghĩa vụ của một bên đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng”. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để bên thuê yêu cầu Tòa án hủy bỏ hợp đồng thuê.

Luật sư Đặng Kim Chinh, Đoàn Luật sư TP.HCM

Hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ hợp đồng được thực hiện theo khoản 3 Điều 427 Bộ luật Dân sự 2015, theo đó: “Bên bị thiệt hại do hành vi vi phạm nghĩa vụ của bên kia được bồi thường”. Như vậy, trong trường hợp này, bên cho thuê phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê.

Ngoài ra, Điều 478 Bộ luật Dân sự 2015 quy định bên cho thuê có nghĩa vụ bảo đảm quyền sử dụng ổn định đối với tài sản thuê. Nếu bên cho thuê vi phạm nghĩa vụ này, bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Về xử lý tiền đặt cọc, hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh là biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo khoản 1 Điều 328 Bộ luật Dân sự 2015.

Cơ sở để bên thuê chấm dứt hợp đồng trước hạn và yêu cầu trả lại tiền đặt cọc chủ yếu là theo thỏa thuận hợp pháp giữa các bên. Đây là nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, được quy định tại khoản 2 Điều 3 Bộ luật Dân sự 2015, và trong trường hợp cụ thể này, khoản 2 Điều 328 cũng ghi nhận rõ.

Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận, nếu bên cho thuê từ chối thực hiện hợp đồng thì bên cho thuê phải trả lại tiền đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị đặt cọc cho bên thuê theo khoản 2 Điều 328 Bộ luật Dân sự 2015.

Đặc biệt, theo tinh thần tiểu mục 1, mục I Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16/4/2003, nếu có tranh chấp về đặt cọc mà các bên không có thỏa thuận khác thì: bên nào có lỗi làm cho hợp đồng không thực hiện được thì phải chịu phạt cọc.

Trong vụ việc này, bên cho thuê đã có hành vi đánh đập bên thuê, dẫn đến cản trở hoạt động kinh doanh – tức làm cho mục đích thuê không đạt được – nên bên cho thuê được xác định là bên có lỗi. Do đó, bên cho thuê phải trả lại tiền đặt cọc cùng một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc cho bên thuê.