Vụ “Tịnh thất Bồng Lai”: Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên được giảm 1 năm tù 15/09/2025 17:23

(PLO)- Tòa phúc thẩm tuyên giảm án cho Lê Thanh Nhất Nguyên trong vụ lừa đảo tại “tịnh thất Bồng Lai” sau khi nộp tiền khắc phục.

Ngày 15/9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An cũ), 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (giảm 1 năm so với mức án sơ thẩm).

Phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, từ năm 2015, ông Lê Tùng Vân cùng Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên và nhiều người khác đến sinh sống tại nhà bà Cao Thị Cúc ở huyện Đức Hòa (Long An cũ). Họ tự xưng tu sĩ, lập nơi ở thành “tịnh thất Bồng Lai”, sau đổi tên thành “Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ”. Nhóm này đăng nhiều video trên mạng xã hội, giới thiệu các trẻ nhỏ là “chú tiểu mồ côi”, kêu gọi từ thiện.

Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn 2018 – 2021, Nhất Nguyên đã lừa và chiếm đoạt hơn 365 triệu đồng từ các mạnh thường quân. Ngày 4-1-2022, bị cáo bị bắt quả tang đang nhận 100 triệu đồng tại một quán cà phê ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ.

Lê Thanh Nhất Nguyên tại phiên tòa xét xử. Ảnh: CTV

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo kêu oan, cho rằng mình chỉ đại diện nhận tiền. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát khẳng định chứng cứ trong hồ sơ đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội. Các tình tiết tăng nặng gồm: phạm tội nhiều lần, chiếm đoạt từ người trên 70 tuổi.

HĐXX nhận định cấp sơ thẩm tuyên bị cáo phạm tội lừa đảo là có căn cứ, không oan. Tại tòa, bị cáo kháng cáo kêu oan nhưng không có căn cứ chứng minh.

Song, HĐXX xem xét giảm nhẹ do bị cáo và gia đình đã nộp hơn 270 triệu đồng khắc phục hậu quả. Tòa tuyên giữ nguyên tội danh, chỉ giảm một phần, phạt bị cáo 8 năm tù giam.

Trước đó, ngày 28-5, TAND huyện Đức Hòa (Long An cũ) tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.