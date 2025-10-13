Vụ xây tường rào giữa sân trường ở Thanh Hóa: Người dân đã tự nguyện tháo dỡ 13/10/2025 17:41

(PLO) – Ông Nguyễn Văn Lài (xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã tự nguyện đã tháo dỡ tường rào trong khuôn viên sân Trường Mầm non Minh Sơn sau 3 tháng.

Chiều 13-10, lãnh đạo Trường Mầm non Minh Sơn (xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết ông Nguyễn Văn Lài, trú tại thôn 2 (xã Minh Sơn cũ, nay là xã Triệu Sơn), đã chủ động tháo dỡ bức tường rào xây chắn ngang khuôn viên sân trường.

“Sau khi thống nhất với chính quyền địa phương, ngày 12-10, ông Lài đã tự nguyện tháo dỡ toàn bộ phần tường để tạo điều kiện cho công tác giảng dạy, chăm sóc trẻ được thuận lợi”, đại diện nhà trường thông tin.

Trước đó, như PLO đã thông tin, ngày 8-6, ông Lài thuê thợ xây tường rào ngay trong khuôn viên trường mầm non trên. Bức tường được dựng ngay lối đi chính, khiến việc tổ chức các buổi học hè, hoạt động chuyên môn của trường gặp nhiều khó khăn.

Hình ảnh gia đình ông Nguyễn Văn Lài tự nguyện tháo dỡ tường rào giữa khuôn viên Trường mầm non Minh Sơn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo chính quyền xã Minh Sơn cũ, vụ việc bắt nguồn từ một thỏa thuận đổi đất giữa gia đình ông Nguyễn Văn Lài và UBND xã Minh Sơn vào tháng 7-2014.

Khi đó, để mở rộng và xây dựng khu nhà hiệu bộ của Trường Mầm non Minh Sơn nhằm đạt chuẩn quốc gia, xã đã thỏa thuận đổi hơn 950 m² đất ở của gia đình ông Lài lấy một mảnh đất khác gần Trạm Y tế xã Minh Sơn cũ.

Ông Lài xây tường rào bên trong khuôn viên Trường Mầm non Minh Sơn, xã Triệu Sơn, Thanh Hóa ngày 8-6. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo đó, hai bên ký văn bản thỏa thuận, gia đình ông Lài bàn giao mặt bằng và nhận hơn 50 triệu đồng tiền hỗ trợ giải phóng, tin tưởng sẽ được giao đất mới theo cam kết.

Tuy nhiên, sau 11 năm, gia đình ông Lài vẫn chưa được giao đất như thỏa thuận ban đầu, ông Lài nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến xã và huyện, yêu cầu thực hiện đúng cam kết, song vụ việc vẫn không được giải quyết dứt điểm.

Do quá bức xúc vì thời gian kéo dài, ông đã khởi kiện ra tòa án. Trong quá trình làm việc, ông Lài đề xuất nếu địa phương không thể giao đất, cần bồi thường số tiền 3,3 tỉ đồng tương ứng giá trị quyền sử dụng đất thời điểm hiện tại.

Ông Nguyễn Văn Lài bức xúc vì đòi đất nhiều năm xã không trả nên xây tường rào giữa sân trường mầm non. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo lãnh đạo xã Triệu Sơn, việc ông Lài xây tường rào trong khuôn viên trường đã ảnh hưởng đến môi trường giáo dục. Chính quyền đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, đồng thời phối hợp các cơ quan chuyên môn rà soát hồ sơ, đối chiếu lại thỏa thuận đổi đất trước đây.

Sau khi được giải thích, ông Lài đã tự nguyện tháo dỡ toàn bộ phần tường, khôi phục hiện trạng ban đầu. Về phía chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chức năng giải quyết dứt điểm vụ việc trên cơ sở pháp luật và quyền lợi chính đáng của người dân.