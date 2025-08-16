Xe Minh Dũng chuyên gia trong lĩnh vực cho thuê xe 29 chỗ tại TP.HCM 16/08/2025 08:00

(PLO)- Khi tổ chức chuyến đi cho một đoàn đông người ở các thành phố lớn như TP.HCM, việc tìm kiếm một phương tiện di chuyển vừa an toàn, tiện nghi luôn là bài toán khó. Giữa vô vàn lựa chọn, để tìm được một đối tác đáng tin cậy luôn là ưu tiên hàng đầu cho mỗi chuyến đi. Xe Minh Dũng đơn vị chuyên cho thuê xe 29 chỗ chuyên nghiệp là một trong những lựa chọn tối ưu.

Xe Minh Dũng luôn đặt sự an toàn và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu, đơn vị xây dựng uy tín của mình không phải bằng lời nói, mà bằng chính chất lượng dịch vụ thực tế. Mỗi chuyến đi đều là một minh chứng cho sự chuyên nghiệp và tận tâm của đội ngũ Xe Minh Dũng.

Những lý do mà nhiều khách hàng chọn thuê xe 29 chỗ tại Xe Minh Dũng

Dịch vụ cho thuê xe 29 chỗ ngày nay không thiếu, nhưng vì sao nhiều người lại tin tưởng chọn sử dụng dịch vụ tại Xe Minh Dũng? Sau khi tìm hiểu, tôi nhận thấy lý do nằm ở cách họ làm việc tỉ mỉ và chuyên nghiệp trong từng chi tiết.

Dịch vụ đáng tin cậy

Thay vì dàn trải với nhiều loại xe khác nhau, Xe Minh Dũng chỉ tập trung duy nhất vào dịch vụ cho thuê xe 29 chỗ. Nhờ vậy, họ có thể chăm chút từng chiếc xe một cách kỹ lưỡng, từ chất lượng xe đến quy trình phục vụ. Đây là điểm mà không phải đơn vị nào cũng làm được, giúp khách hàng có được trải nghiệm hoàn hảo và đáng tin cậy.

Lái xe chuyên nghiệp

Đội ngũ tài xế ở đây không chỉ đơn thuần là người lái, mà còn là những người am hiểu từng cung đường, được đào tạo chuyên sâu.

Đa dạng lựa chọn

Với đội xe lên đến 80 chiếc với nhiều thương hiệu khác nhau như Hyundai, Thaco, Samco nên Xe Minh Dũng có thể đáp ứng mọi nhu cầu và ngân sách. Dù bạn cần một chiếc xe sang trọng, cao cấp hay một lựa chọn tiết kiệm hơn, họ đều có thể đáp ứng tốt.

Sự kết hợp giữa sự chuyên nghiệp, đội ngũ tài xế tận tâm, đa dạng về phương tiện, đã giúp Xe Minh Dũng tạo dựng được vị thế vững chắc và trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu cho dịch vụ thuê xe 29 chỗ tại TPHCM.

Xe Minh Dũng đang cung cấp các dịch vụ cho thuê xe 29 chỗ nào?

Với nhiều năm hoạt động, Xe Minh Dũng hiểu rằng nhu cầu của mỗi khách hàng là khác nhau. Đó là lý do họ cung cấp nhiều loại dịch vụ thuê xe 29 chỗ khác nhau, giúp bạn dễ dàng tìm được lựa chọn phù hợp nhất cho mình như

● Thuê xe đón tiễn sân bay đảm bảo đúng giờ

● Phục vụ cưới hỏi

● Cho thuê xe theo tháng

● Cho thuê xe đi tỉnh 1 chiều và 2 chiều

● Cho thuê xe theo yêu cầu

Nhờ sự đa dạng này, Xe Minh Dũng tự tin có thể đáp ứng mọi yêu cầu di chuyển, mang lại trải nghiệm thuận tiện và chất lượng cao nhất cho khách hàng.

Báo giá thuê xe 29 chỗ tại Xe Minh Dũng rõ ràng và minh bạch

Một trong những điều khiến nhiều khách hàng tin tưởng Xe Minh Dũng là chính sách giá thuê xe công khai, minh bạch rõ ràng, vì vậy bạn hoàn toàn có thể yên tâm về tính xác thực của bảng giá.

Để bạn dễ dàng tham khảo, dưới đây là bảng giá chi tiết theo ngày

● Thuê xe 1 ngày: Chỉ từ 3.000.000 VNĐ đến 4.000.000 VNĐ.

● Thuê xe 2 ngày 1 đêm: Chỉ từ 4.000.000 VNĐ đến 5.000.000 VNĐ.

Mức giá trên áp dụng cho hành trình dưới 100km trong ngày và thời gian phục vụ không quá 10 tiếng. Trong trường hợp có phát sinh, chi phí sẽ được tính toán rõ ràng:

● Phụ phí vượt km: 20.000 VNĐ/km.

● Phụ phí ngoài giờ: 100.000 VNĐ/giờ.

Để nhận được báo giá chính xác nhất cho hành trình của bạn, hãy truy cập website chính thức của Xe Minh Dũng tại https://chothuexe29.com/.