Xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ giảm: Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế 26/08/2025 13:25

Mới đây, Bộ Tài chính đã có tờ trình về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 26/2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Thiếu vàng nguyên liệu, giá vàng trong nước cao, xuất khẩu vàng trang sức giảm

Tại tờ trình, Bộ Tài chính dẫn báo cáo của Hội đồng vàng toàn cầu (WGC) cho thấy quý IV-2024 giá vàng thế giới tăng 28-30% so với đầu năm - mức cao nhất từ 2010; quý I-2025 tiếp tục tăng 38-39% so với cùng kỳ 2024.

Ở trong nước, theo Cục Thống kê, chỉ số giá vàng liên tục tăng mạnh. So với cùng kỳ năm trước, mức tăng trong các tháng đầu 2025 lần lượt từ 32% đến gần 48%. Bình quân quý II-2025, giá vàng tăng 43,62% so với cùng kỳ; tính chung 6 tháng, mức tăng là 37,4%.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính trích dẫn số liệu từ NHNN cho thấy từ giữa tháng 4-2025 chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới gia tăng mạnh. Đến giữa tháng 5, vàng miếng SJC cao hơn giá thế giới tới 19 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn chênh gần 14 triệu đồng/lượng.

Bộ Tài chính nhận định sự biến động giá vàng thế giới và trong nước đã ảnh hưởng lớn đến khả năng tiêu thụ, đặc biệt với mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ.

Minh chứng là tại Việt Nam, tiêu dùng vàng năm 2024 đạt 55,3 tấn, giảm nhẹ so với 2023. Trong đó, vàng trang sức, mỹ nghệ chỉ đạt 13,22 tấn, giảm 13% - mức giảm lớn nhất trong ASEAN.

Bộ Tài chính đánh giá: Nhu cầu tiêu dùng vàng trang sức, mỹ nghệ trong nước giảm mạnh, phản ánh sức ép từ biến động giá và khả năng cạnh tranh yếu.

Theo Bộ Tài chính, việc giảm thuế xuất khẩu đối với mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ là cần thiết.

Vẫn theo Bộ Tài chính, dù Nghị định 26/2023/NĐ-CP quy định thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với vàng nguyên liệu, nhưng thực tế từ năm 2012 đến nay chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Doanh nghiệp phải mua vàng trong nước, vốn khan hiếm và giá cao hơn thế giới. Điều này làm chi phí đầu vào đội lên, sản phẩm khó cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

“Việc thiếu nguồn nguyên liệu nhập khẩu hợp pháp và giá trong nước chênh lệch lớn so với thế giới đã làm giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ xuất khẩu của Việt Nam”- Bộ Tài chính nhận định.

Theo số liệu Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2024 đạt 332,2 triệu USD, giảm 4,95% so với năm 2023. Trong đó, một số sản phẩm có tăng trưởng nhưng có nhóm giảm sâu tới gần 99%.

Từ những con số trên Bộ Tài chính cho rằng hoạt động xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ của Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn.

Do đó, việc nghiên cứu giảm thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ là cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh của mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ của Việt Nam trên thị trường quốc tế trong bối cảnh khó khăn do nguồn vàng nguyên liệu hạn chế, giá cả tăng cao.

Qua đó cũng góp phần thúc đẩy chuyển hóa vàng tích trữ thành sản phẩm có giá trị gia tăng.

Miễn thuế xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ

Tại tờ trình, Bộ Tài chính cũng đề xuất giảm thuế suất thuế xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ từ 1% xuống 0%.

Bộ Tài chính ước tính với kim ngạch xuất khẩu năm 2024, số thu ngân sách sẽ giảm khoảng 3,3 triệu USD/năm (tương đương 79 tỉ đồng). Tuy nhiên, bộ khẳng định mức thuế mới vẫn nằm trong khung 0-10% quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Theo Bộ Tài chính, nội dung dự thảo đã được các bộ, ngành và hiệp hội thống nhất hoặc không có ý kiến khác. Bộ hiện đang trình Chính phủ xem xét để sớm ban hành nghị định, đưa chính sách vào thực tiễn.